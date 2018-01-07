ФБР не нашло доказательств "акустических атак" на дипломатов из США на Кубе

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США уведомило Гавану о том, что не выявило доказательств совершения "акустических атак" в отношении американских дипломатов на Кубе. Об этом сообщил 6 января телекомпании ABC сенатор-республиканец Джефф Флейк. Он входит в состав комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса.

Флейк изложил содержание своих встреч 5 января с кубинскими должностными лицами и отметил, что у него нет оснований не верить им. "Кубинское министерство внутренних дел говорит, что, как им сказало ФБР, свидетельств акустических атак нет. Даже с учетом избранного термина "атака", доказательств ее совершения нет", - указал сенатор, уточнив, что сотрудники ФБР четырежды побывали на Кубе с целью изучить обстоятельства инцидентов.

"Никто не утверждает, будто с этими людьми [дипломатами] ничего не происходило. Однако нет свидетельств того, что это было преднамеренное нападение либо со стороны кубинцев, либо кого-то еще. Я не стану раскрывать, с чем меня ознакомили на секретном брифинге, однако ничего не расходится с тем, что сказали кубинцы. Полагаю, что ФБР скажет то же самое", - добавил Флейк.

Власти США утверждают, что в результате неких "акустических атак" в Гаване с ноября 2016 года по август нынешнего пострадали 24 американских дипломата. Они якобы жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха. В октябре кубинские эксперты сообщили о предварительных результатах своего расследования. По их словам, никаких доказательств того, что американские дипломаты действительно подверглись в Гаване "акустическим атакам", обнаружено не было, а сами "атаки" могли быть попросту стрекотом сверчков или цикад.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба несет ответственность за эти атаки. Соединенные Штаты отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек дипмиссию в Вашингтоне. Министерство иностранных дел Кубы несколько раз категорически опровергало причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами.