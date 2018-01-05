Могерини: ЕС сожалеет в связи с ужесточением политики США в отношении Кубы

ГАВАНА, 5 января. /ТАСС/. Евросоюз сожалеет в связи с пересмотром администрацией президента США Дональда Трампа политики в отношении Кубы. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Гаване верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Мы сожалеем, что нынешняя американская администрация изменила политику в отношении Кубы. Мы по-прежнему убеждены, что в интересах ЕС, Кубы и всего международного сообщества поддерживать отношения, обсуждать темы, по которым наши позиции разнятся, углублять и расширять сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказала Могерини, находящаяся на Кубе с двухдневным рабочим визитом.

В июне прошлого года Трамп объявил об отмене некоторых решений своего предшественника Барака Обамы, касавшихся нормализации отношений с Гаваной. В частности, американская администрация ужесточила правила поездок в карибскую страну для граждан США и ввела запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

ЕС - надежный партнер

Могерини подчеркнула, что Евросоюз является "надежным и предсказуемым партнером Кубы". "У нас есть разногласия, но вы всегда знаете, чего ожидать от ЕС. Мы занимаем понятную и предсказуемую позицию, мы не меняем внезапно курс", - отметила глава европейской дипломатии.

Она напомнила, что Евросоюз является ведущим торговым партнером Кубы. Страны - члены ЕС обеспечивают около 30% турпотока в карибскую страну.

ЕС продолжает курс на сближение

В ходе визита на Кубу Могерини провела переговоры с министром иностранных дел Бруно Родригесом, министром внешней торговли и иностранных инвестиций островного государства Родриго Мальмиеркой, председателем Национальной ассамблеи народной власти (парламента) Эстебаном Ласо и министром культуры Абелем Прието.

На встрече с Родригесом обсуждалась, в частности, реализация соглашения, подписанного в декабре 2016 года и призванного способствовать нормализации отношений между ЕС и Кубой. Данный договор предусматривает развитие политического диалога и двустороннего сотрудничества в различных сферах и окончательно вступит в силу после одобрения парламентами всех стран - членов Евросоюза.

"Это соглашение будет способствовать увеличению торговли и инвестиций и развитию политического диалога", - указала Могерини.

Новый договор пришел на смену так называемой общей позиции ЕС по Кубе, принятой в 1996 году. Этот документ ставил сотрудничество Евросоюза с Кубой в зависимость от улучшения ситуации в области прав человека на острове. Власти Кубы расценивали эту европейскую политику как попытку вмешательства во внутренние дела страны.

Блокада Кубы неприемлема

Ранее, выступая перед студентами Гаванского университета, Могерини заявила, что считает неприемлемым сохранение на протяжении уже более полувека американского торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы. "Блокада - незаконная и отжившая свое мера. ЕС продолжит предпринимать усилия с целью положить ей конец", - отметила глава европейской дипломатии, добавив, что единственный эффект от эмбарго - ухудшение качества жизни кубинцев.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.

Начиная с 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации. В последний раз голосование состоялось 1 ноября 2017 года.