СМИ: Пучдемон был готов явиться в суд в обмен на возможность стать главой Каталонии

МАДРИД, 8 января. /ТАСС/. Бежавший в Бельгию экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон в обмен на пост главы автономии был готов явиться в Верховный суд Испании, но Мадрид не пошел на сделку. Об этом сообщила в понедельник газета El Confidencial со ссылкой на окружение политика.

По ее информации, Пучдемон сделал соответствующее предложение правительству Мариано Рахоя. Он обещал лично и добровольно прибыть в суд, чтобы дать показания, однако получил отказ.

Прокуратура Испании обвиняет Пучдемона в бунте, мятеже и растрате. На территории страны действует ордер на его арест.

27 октября прошлого года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Мадрид ограничил самоуправление региона, отстранил от должностей Пучдемона и членов его правительства, распустил местный парламент и назначил выборы.

По их итогам 21 декабря три партии, выступающие за независимость автономии, получили в парламенте области 70 кресел из 135. Больше всех мандатов среди сепаратистских партий завоевала коалиция "Вместе за Каталонию" Пучдемона. Согласно регламенту регионального парламента, кандидат на пост лидера автономии должен лично явиться в палату.