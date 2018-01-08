Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Пучдемон был готов явиться в суд в обмен на возможность стать главой Каталонии

Международная панорама
8 января, 12:13 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 8, января. /ТАСС

Соответствующее предложение экс-глава автономии сделал правительству Мариано Рахоя, но получил отказ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Карлес Пучдемон

Карлес Пучдемон

© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

МАДРИД, 8 января. /ТАСС/. Бежавший в Бельгию экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон в обмен на пост главы автономии был готов явиться в Верховный суд Испании, но Мадрид не пошел на сделку. Об этом сообщила в понедельник газета El Confidencial со ссылкой на окружение политика.

Смотрите также

История кризиса в Каталонии. Досье

По ее информации, Пучдемон сделал соответствующее предложение правительству Мариано Рахоя. Он обещал лично и добровольно прибыть в суд, чтобы дать показания, однако получил отказ.

Прокуратура Испании обвиняет Пучдемона в бунте, мятеже и растрате. На территории страны действует ордер на его арест.

27 октября прошлого года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Мадрид ограничил самоуправление региона, отстранил от должностей Пучдемона и членов его правительства, распустил местный парламент и назначил выборы.

По их итогам 21 декабря три партии, выступающие за независимость автономии, получили в парламенте области 70 кресел из 135. Больше всех мандатов среди сепаратистских партий завоевала коалиция "Вместе за Каталонию" Пучдемона. Согласно регламенту регионального парламента, кандидат на пост лидера автономии должен лично явиться в палату.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Провозглашение независимости Каталонии
Персоны
Рахой, Мариано Пучдемон, Карлес
Страны
Бельгия Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
2
Источник: ЕС не требует в ВТО денежных компенсаций от РФ за запрет поставок свинины
3
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград - Москва
4
ЦБ РФ опубликовал новации в банковской системе 2018 года
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Дебош на борту самолета в Сочи обошелся москвичке в 300 тыс. рублей
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама