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WP: спецпрокурор США по России может допросить Трампа в ближайшие недели

Международная панорама
9 января, 2:53 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, января. /ТАСС

По данным газеты, глава Белого дома не нервничает по поводу беседы с Робертом Мюллером

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ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Спецпрокурор Роберт Мюллер может уже "в течение ближайших недель" опросить президента Дональда Трампа относительно предполагаемого сговора его избирательного штаба с Россией во время выборов в США в 2016 году. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post, ссылаясь на источник из кругов, близких к президенту.

"Решение этого вопроса [встреча Мюллера с Трампом] продвигается быстрее, чем некоторые могут себе представить", - приводит издание слова источника, который добавил, что президент не нервничает по поводу предстоящей беседы со спецпрокурором и считает, что после этого будут поставлены все точки над "и" в расследовании утверждений о взаимодействии во время избирательной кампании его команды с Кремлем.

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The Washington Post пишет, что юристы Трампа уже провели в декабре предварительную встречу с сотрудниками Мюллера, на которой обсуждалось, в частности, "может ли президент представить письменные ответы на вопросы" следователей. "Мюллер и юристы Трампа планируют вскоре провести новую встречу, чтобы обсудить возможные условия дачи показаний [президентом], а также сроки завершения Мюллером своего расследования, - отмечает издание. - Юристы Трампа надеются получить в ходе беседы с сотрудниками аппарата спецпрокурора ясное представление о том, какие вопросы могут быть заданы президенту".

Белый дом пока отказывается подтвердить сообщения прессы о том, что Трамп даст показания Мюллеру. "Белый дом не комментирует сообщения о контактах с офисом спецпрокурора. Белый дом продолжает полностью сотрудничать со спецпрокурором с целью содействовать скорейшему разрешению всех имеющихся вопросов", - распространила в понедельник заявление команда юрисконсультов президента.

В прошлую субботу Трамп заявил журналистам, что "не находится под следствием" и что ему нечего скрывать. В очередной раз он отверг предположения о том, что у него и его окружения был какой-либо сговор с Россией.

Руководство РФ на самом высоком уровне неоднократно отвергало утверждения о вмешательстве в избирательный процесс в США.

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Персоны
Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
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