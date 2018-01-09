Генсек ООН приветствовал прогресс, достигнутый на переговорах между КНДР и Южной Кореей

ООН, 9 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует прогресс, достигнутый на переговорах между КНДР и Республикой Корея. Об этом сообщил во вторник его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь приветствует прогресс, достигнутый 9 января в ходе межкорейских переговоров на высоком уровне, в частности, договоренность о работе по снижению напряженности, проведению переговоров между военными и возобновлению горячей линии связи между военными. Восстановление и укрепление этих каналов [связи] критически необходимо для снижения риска просчетов и недопонимания, а также снижения напряженности в регионе", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика.

Он отметил, что административный глава ООН "также приветствует решение Корейской Народно-Демократической Республики направить делегацию на зимние Олимпийские игры". Проведение соревнований, подчеркнул он, "может способствовать созданию атмосферы мира, терпимости и понимания". "Это особенно актуально для Корейского полуострова", - констатировал Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш надеется, что предпринимаемые дипломатические усилия будут способствовать "возобновлению подлинного диалога, который приведет к прочному миру и денуклеаризации Корейского полуострова".

Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР состоялся во вторник утром. Главной темой стали практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна, в частности, возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.