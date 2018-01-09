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ОЗХО готова помочь Сирии ликвидировать последние объекты по созданию химоружия

Международная панорама
9 января, 22:03 UTC+3 ООН ООН 9, января. /ТАСС

Отмечается, что организация уже проверила уничтожение "25 из 27 объектов по производству химического оружия"

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ООН, 9 января. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готова оказать финансовую помощь Сирии в ликвидации двух последних объектов по производству боевых отравляющих веществ. Об этом заявил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю в докладе Совету Безопасности ООН, который будет обсуждаться на совещании СБ в среду.

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Узюмджю напомнил, что ОЗХО уже проверила уничтожение "25 из 27 объектов по производству химического оружия, объявленных Сирийской Арабской Республикой". Последние два сооружения были на протяжении долгого времени недоступны из- за ситуации с безопасностью, и в ноябре 2017 года секретариат ОЗХО провел их первоначальную инспекцию.

"Благодаря добровольным взносам государств - участников [Конвенции о запрещении химического оружия] в целевой фонд для уничтожения химического оружия в Сирии секретариат в состоянии оказать Сирийской Арабской Республике финансовую помощь в уничтожении предприятий, расположенных на этих двух объектах", - написал гендиректор организации. Он сообщил, что по состоянию на конец декабря, целевой фонд насчитывал €15,6 млн.

В сентябре 2013 года Совбезом ООН была принята резолюция об уничтожении химического оружия в Сирии, и в течение 2014 года из страны было вывезено и ликвидировано 1,2 тыс. тонн отравляющих веществ. В операции приняли участие девять государств, в том числе Россия. Как отмечается в докладе Ахмета Узюмджю, все химикаты, объявленные Дамаском при вступлении в ОЗХО в 2013 году, были уничтожены, однако в организации допускают, что власти Сирийской Арабской Республики могли не предоставить всех подробностей о своей программе химического оружия. Как сообщил гендиректор ОЗХО, дополнительная информация о сирийских научных объектах и предприятиях, переданная правительством страны, продолжает изучаться.

Узюмджю отметил, что еще одним приоритетом деятельности ОЗХО в настоящее время является проверка новых фактов применения отравляющих веществ в ходе конфликта в Сирии. По его словам, в ноябре прошлого года Сирия передала в секретариат ОЗХО "детальную информацию, касающуюся нескольких инцидентов", попросив расследовать их. "В ответ на это команда МУФ (Миссии по установлению фактов ОЗХО) с 6 по 16 декабря посетила Дамаск, где смогла провести 10 интервью и получила дополнительные документы. Команда МУФ также получила в свое распоряжение медико-биологические образцы и пробы окружающей среды", - говорится в докладе.

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