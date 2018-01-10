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Guardian: США планируют создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России

Международная панорама
10 января, 1:41 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, января. /ТАСС

Ожидается, что новая ядерная доктрина будет опубликована в конце января 2018 года

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ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует ослабить существующие ограничения на использование ядерного оружия и создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности для ракет Trident. Об этом 9 января сообщила газета The Guardian со ссылкой на бывшего старшего директор Совета национальной безопасности (СНБ) США по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала.

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По его словам, новая ядерная доктрина, подготовленная Пентагоном, предусматривает оснащение модифицированных ракет подводного базирования Trident D5 подобными ядерными боеголовками с целью сдерживания России от использования тактических (ядерных) боеголовок в конфликте в Восточной Европе. Вулфстал утверждает, что "любая попытка России или КНДР использовать ядерное оружие приведет к тяжелым для них последствиям".

Издание отмечает, что новая ядерная политика США куда более воинственная, нежели чем при администрации Барака Обамы, которая стремилась уменьшить роль ядерного оружия в обороне США. Сторонники контроля над вооружениями выразили тревогу по поводу нового предложения создать ядерное оружие меньших размеров, что делает более возможным начало боевых действий с его использованием, пишет The Guardian.

В ядерной доктрине США также будет расширен перечень условий, при которых возможно применение американского ядерного арсенала, включая ответ на неядерное нападение, приводящее к массовым жертвам, или атаку на стратегические инфраструктурные, ядерные объекты и пункты управления.

Американская ядерная доктрина, как ожидается, будет опубликована в конце января 2018 года.

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