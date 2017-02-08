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Ядерные доктрины США: от Билла Клинтона до Дональда Трампа

Международная панорама
8 февраля, 20:30 UTC+3
Командующий ВВС США заявил, что доктрина применения ядерных вооружений будет пересмотрена этой весной
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Материал из 1 страницы
© Michael Smith/Getty Images

Начальник штаба американских Военно-воздушных сил (ВВС) генерал Дэвид Голдфин заявил на встрече с журналистами во вторник, что ядерная доктрина страны (Nuclear Posture Review – NPR) будет пересмотрена уже весной текущего года. Это станет четвертым по счету масштабным пересмотром со времен администрации Билла Клинтона. О том, чего ожидать от новой редакции обзора ядерного потенциала и чем она может отличаться от предыдущих версий – в материале ТАСС.

Эволюция доктрины

Со времен окончания Холодной войны в США успели три раза пересмотреть подход к роли и потенциалу имеющегося ядерного оружия. И, если отталкиваться от заявления начальника штаба американских ВВС, президент США Дональд Трамп станет продолжателем традиции, по которой каждый глава государства начиная с Билла Клинтона пересматривает этот подход. Тем более, что Конгресс США требует предоставления новой доктрины от каждой администрации.

Первый такой пересмотр произошел 18 сентября 1994 года, когда президент Клинтон одобрил рекомендации NPR, подготовленные Пентагоном. Это был первый в эпохе однополярного мира документ о пересмотре роли разрушительного оружия в политике США.

По меркам того времени, документ казался весьма революционным и предполагал следующее:

  • значительное и крупнейшее за все время существования ядерного оружия снижение его роли в обеспечении безопасности страны
  • стремление сократить количество ядерного оружия ввиду новых обстоятельств (распада СССР)
  • рассмотрение ядерного оружия не только в качестве инструмента обеспечения национальной безопасности, но и международной (стран-союзников США)

Однако спустя десятилетия этот обзор стали рассматривать как сохранивший атрибуты ядерной политики времен противостояния с СССР.

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Второй пересмотр произошел в 2002 году. В первом NPR XXI века прослеживалось желание администрации президента Джорджа Буша-младшего отойти от существовавшего ранее режима контроля над стратегическими вооружениями. Напомним, что именно в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). Тогда же и началась разработка национальной системы ПРО.

Обзор 2002 года также внес изменения в классическое понятие ядерной триады. "Старая триада" состояла из тяжелых ядерных бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). "Новая триада" состоит из противоракетной обороны, высокоточного оружия и классической триады в качестве третьего компонента.

Наконец, на своем первом сроке в 2010 году президент Барак Обама одобрил третий пересмотр. За год до этого Обама произнес речь в Праге, ставшую впоследствии одной из самых известных его речей. В ней американский президент объявил о необходимости стремления к миру без ядерного оружия. NPR 2010 года хоть и намного мягче, чем предыдущий, но все же далек от идеи, высказанной Обамой в Праге.

В нем США впервые взяли на себя обязательство не использовать ядерное оружие против тех стран, за исключением Ирана и КНДР, которые не обладали таким оружием и не нарушали ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия). Вашингтон также отказался от разработки ядерных бомб для поражения сильно укрепленных подземных объектов (nuclear bunker busters).

Доктрина Трампа и реакция Москвы

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Что из себя будет представлять NPR Дональда Трампа с точностью можно будет сказать лишь через несколько месяцев. Однако ясно одно: курс нового американского президента на укрепление обороноспособности и национальной безопасности США не обойдет стороной обзор ядерного потенциала.

Как заявил Дэвид Голдфин, пришло время "бросить свежий взгляд на ядерный комплекс, который бы привел к выработке стратегических политических наставлений министерству (обороны) относительно того, куда нас хочет направить администрация". По его словам, США "открыты" к дискуссиям по вопросам разработки как маломощных ядерных боезарядов, так и доставки таковых с применением беспилотных летательных аппаратов.

Официальная позиция Москвы на заявление Голдфина на данный момент заключается в том, чтобы сначала понять, как именно новая доктрина будет отличаться от предыдущей. Министерство иностранных дел России пока не делало официальных заявлений по этому поводу.

Александр Мосесов

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Персоны
Обама, Барак Клинтон, Билл Трамп, Дональд Буш, Джордж (младший)
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