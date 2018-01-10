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Постпред при ООН: Лондон будет добиваться возобновления расследования химатак в Сирии

Международная панорама
10 января, 3:29 UTC+3 ООН ООН 10, января. /ТАСС

Мэттью Райкрофт заявил, что применившие химическое оружие должны быть наказаны

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ООН, 10 января. /ТАСС/. Великобритания не намерена сдаваться в вопросе расследования химических атак в Сирии и будет добиваться создания Советом Безопасности структуры, которая заменит совместную комиссию ООН и ОЗХО, прекратившую существование в 2017 году. Об этом заявил 9 января журналистам постоянный представитель европейской страны при ООН Мэттью Райкрофт.

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"Мы не сдадимся. Нам нужно гарантировать, что существует механизм, который установит ответственных за каждый случай применения химического оружия в Сирии. После этого необходимо обеспечить ответственность [за эти действия]", - сказал дипломат. По его словам, "те, кто применил это жестокое, отвратительное оружие", должны понести заслуженное наказание.

18 декабря истек срок полномочий Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию (СМР) нападений с применением отравляющих веществ в Сирии. Попытки членов Совета Безопасности ООН договориться о продлении мандата комиссии не увенчались успехом. СМР был создан по решению Совбеза в августе 2015 года с целью установления ответственных за совершение этих атак. За время своего существования комиссия представила семь докладов, в которых назвала сирийские власти причастными к четырем химическим атакам.

Как сообщил британский постпред, на данный момент в Совбез не внесено новых предложений относительно преемника СМР. В то же время он заявил о намерении Лондона "продолжать усилия в Совете, пока есть возможность продвинуться в этом направлении". "Мы не собираемся сдаваться", - подчеркнул Райкрофт.

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