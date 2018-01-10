Нетаньяху призвал палестинского лидера прекратить выплату пособий террористам и их семьям

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал в среду палестинского лидера Махмуда Аббаса осудить убийство израильтянина 9 января на Западном берегу реки Иордан и прекратить выплаты пособий террористам и их семьям. Соответствующее заявление он сделал в Иерусалиме во время встреч с министром иностранных дел Ирландии Саймоном Коувени и главой внешнеполитического ведомства Нидерландов Халбе Зейлстра, сообщила в распространенном в среду коммюнике канцелярия израильского премьера.

"Нетаньяху сказал министрам иностранных дел, что Аббас должен осудить гнусное убийство, совершенное прошлой ночью, и прекратить финансирование убийц и их семей, - говорится в документе. - Премьер-министр заявил, что в отказе признать Израиль в каких бы то ни было границах, который подкрепляется поощрением убийств израильтян, и есть реальный корень [палестино-израильского] конфликта".

Во вторник вечером неизвестный открыл огонь по израильскому автомобилю на шоссе в районе города Наблус. В результате был убит житель поселения Хават-Гилад 35-летний раввин Разиэль Шевах, отец шестерых детей. Израильский премьер пообещал найти и наказать совершивших это нападение. Он заявил, что "силы безопасности сделают все необходимое, чтобы найти убийцу, Государство Израиль будет судить его по всей строгости закона".

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил в среду в сети Facebook, что представит в ближайшие недели законопроект, в соответствии с которым из средств, перечисляемых Израилем Палестинской национальной администрации (ПНА), "будут изыматься средства, которые палестинская администрация использует на выплату пособий террористам и их семьям". "Более миллиарда шекелей (почти $300 млн - прим. ТАСС) в год ПНА выплачивает террористам и их семьям, - написал Либерман. - Ничто так не демонстрирует поддержку палестинской администрацией террора, как эти выплаты, фактически, это финансирование террора против израильских граждан".

Начавшаяся в сентябре 2015 года в зоне палестино-израильского противостояния волна насилия получила новый импульс после признания 6 декабря 2017 года президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей еврейского государства. За два с небольшим года в результате нескольких сотен нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывчатки, а также автомобилей в качестве таранов погибли более 50 израильтян и несколько иностранцев. По данным палестинских СМИ, при осуществлении атак и терактов были убиты не менее 300 палестинцев.