AP: Трамп приостановит санкции против Ирана в рамках сделки по ядерной программе

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп решил и дальше приостанавливать действие односторонних санкций в отношении Ирана, замороженных ранее в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщило в среду информационное агентство Associated Press со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По их сведениям, американский лидер примет данное решение уже на этой неделе в связи с достигнутым прогрессом по внесению изменений в американское законодательство, регулирующее участие страны в СВПД.

Однако Трамп собирается ввести дополнительные адресные санкции против иранских предприятий и физических лиц. Данные ограничения могут затронуть компании и частных лиц, санкции против которых и были заморожены в рамках СВПД. Источники Associated Press предупредили, что окончательное решение не принято, и глава государства все еще может отклонить соответствующие рекомендации госсекретаря Рекса Тиллерсона, министра обороны Джеймса Мэттиса и своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Агентство подчеркивает, что в администрации и Конгрессе США ведутся "горячие дискуссии" по этому поводу.

Будет объявлено в пятницу

Во вторник заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин заявил, что американская администрация рассчитывает в пятницу огласить данное решение о том, что часть американских ограничительных мер против Тегерана и далее следует сохранять замороженной.

СВПД был подписан в Вене летом 2015 года, его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония, сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.

После того, как Тегеран выполнил свою часть соглашения, что подтвердили инспекции Международного агентства по атомной энергии, предыдущий президент США Барак Обама 16 января 2016 года снял с Ирана санкции, введенные в связи с попытками последнего разработать ядерное оружие. При этом многие другие ограничения, касающиеся, к примеру, баллистических ракет, остались в силе. Однако Трамп 13 октября прошлого года отказался подтвердить Конгрессу выполнение Ираном ядерной сделки. Производить такую сертификацию от президента США требует национальное законодательство.