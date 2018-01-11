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В СБ ООН выступили против ослабления санкций в отношении КНДР

Международная панорама
11 января, 0:56 UTC+3 ООН ООН 11, января. /ТАСС

Постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт заявил, что в Совбезе ждут от Пхеньяна прекращения разработки ядерного оружия и баллистических ракет

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Заседание Совбеза ООН

Заседание Совбеза ООН

© EPA/JASON SZENES, архив

ООН, 11 января. /ТАСС/. Дипломаты ряда стран - членов Совета Безопасности ООН 10 января высказались против ослабления санкционного давления на КНДР в ответ на решение Пхеньяна вступить в диалог с Сеулом. Как заявил журналистам постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт, в Совбезе ждут от северокорейской стороны прекращения разработки ядерного оружия и баллистических ракет.

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"Я не думаю, что кто-то жаждет этого на данном этапе", - сказал дипломат, комментируя возможность снятия СБ ООН части санкций с КНДР. "Нам нужно, чтобы они прекратили свою незаконную деятельность", - добавил Райкрофт. По его словам, каждый провокационный шаг Пхеньяна глубоко беспокоит все международное сообщество. "Мы хотим, чтобы эти провокации и наращивание [ракетной и ядерной] программ прекратились и была достигнута полная денуклеаризация Корейского полуострова", - подчеркнул британский постпред, направляясь на закрытое совещание Совбеза.

Встреча была созвана по инициативе Польши и Швеции, предложивших обсудить межкорейские переговоры, первый раунд которых состоялся 9 января. Как заявил журналистам постпред скандинавской страны Улоф Скуг, это "значительное событие" для Корейского полуострова. "Наконец-то из региона поступили хорошие новости, и мы подумали, что всем членам Совета нужно знать, о чем шла речь на переговорах", - пояснил он. Коснувшись возможного ослабления санкций, дипломат призвал "не заходить так далеко".

В свою очередь голландский постпред Карел Ян Густаф ван Остером подчеркнул важность восстановления прямых контактов между КНДР и Республикой Корея. "Мы приветствуем это. Диалог всегда имеет ключевое значение, - сказал он. - В то же время санкции и все резолюции, предусматривающие эти санкции, должны выполняться максимально эффективно".

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Раунд диалога о нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР, ставший первым подобным контактом на таком уровне за два года, прошел 9 января. По итогам переговоров стороны условились о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран, проведении консультаций о снижении напряженности на границе, а также о том, что КНДР направит в феврале на Олимпиаду в Пхенчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября 2017 года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца запуск баллистической ракеты. В ответ на это СБ ООН единогласно принял третью за год резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР.

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