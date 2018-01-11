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Премьер-министр Норвегии заявила о необходимости сохранять с Россией хорошие отношения

Международная панорама
11 января, 1:11 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, января. /ТАСС

Эрна Сульберг также отметила налаженное сотрудничество стран в области рыболовства

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ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. В интересах Норвегии сохранять с Россией хорошие отношения. Об этом заявила 10 января премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Россия - важный игрок на международной арене. И у нас [Норвегии] - хорошие отношения с Россией", - подчеркнула она.

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По словам премьера, у Норвегии с Россией, в частности, "налажено очень хорошее" сотрудничество в области рыболовства, "в сохранении рыбных ресурсов". Она отметила, что "мы вместе работаем в этой области, осуществляем патрулирование в море".

В то же время Сульберг сочла необходимым указать, что "США остаются наиболее важным союзником Норвегии, крупным торговым партнером и близким другом". "Я заверила президента Трампа в том, что США могут рассчитывать на Норвегию", - добавила она.

В опубликованном 10 января интервью газете The Washington Post Сульберг, которая называет свою страну "глазами и ушами" Запада на российской северной границе, высказала мнение, что приписываемое Москве политическими оппонентами Трампа вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году вызвало тревогу в европейских странах. "Дискуссии, которые развернулись в США, безусловно, вызвали вопросы и в странах Европы [о возможном вмешательстве России в их выборы]. Каждая страна будет решать эти вопросы так, как сама сочтет нужным", - сказала она.

Как отметила Сульберг, нет никаких свидетельств того, что Россия вмешивалась в недавние выборы в Норвегии.

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