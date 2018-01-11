Дамаск не считает де Мистуру честным посредником в урегулировании сирийского кризиса

ТАСС, 11 января. /ТАСС/. Специальный посланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура "относится несерьезно к поиску политического урегулирования, которое бы служило интересам сирийского народа". Об этом, как передало агентство SANA, заявил в четверг в Дамаске заместитель министра иностранных дел республики Фейсал Мекдад.

"Тот факт, что де Мистура до сих пор колеблется, принимать ли ему участие в Конгрессе по национальному диалогу в Сочи с 29 по 30 января, говорит о том, что эмиссар находится под влиянием Запада и стран Персидского залива", - указал дипломат.

По его словам, де Мистура "не играет честной и сбалансированной роли в урегулировании кризиса в Сирии". "Поведение спецпосланника ООН является безответственным и противоречит возложенной на него миссии международного посредника", - отметил замглавы сирийского МИД.

"Тот, кто сомневается, присутствовать ему или нет на форуме представителей всего сирийского народа в Сочи, не годится для управления политическим процессом, который имеет своей конечной целью установление мира, безопасности и стабильности во всех пределах Сирии", - подчеркнул Мекдад.

Представитель спецпосланника ООН Майкл Конте сообщил в среду, что де Мистура пока не принял решения по поводу своей поездки в Сочи. О созыве Конгресса сирийского национального диалога в Сочи было объявлено на прошедшем в Астане в декабре совещании государств - гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция). На форуме пойдет речь о выработке новой сирийской конституции и на ее основе проведении выборов под эгидой ООН.