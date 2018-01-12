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В Госдепартаменте не согласились с выводами сенаторов о слабой борьбе США с пропагандой

Международная панорама
12 января, 0:03 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, января. /ТАСС

Заместитель госсекретаря США Стивен Голдстин заявил, что в ведомстве "очень серьезно" воспринимают угрозы дезинформации

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ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Так называемый Центр глобального взаимодействия (ЦГВ) в рамках возложенных на него функций активно ведет борьбу с пропагандой и дезинформацией, выводы об обратном неверны. Такое мнение в четверг на регулярном брифинге выразил заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин.

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В среду группа американских сенаторов опубликовала 200-страничный доклад, посвященный критике политики России. Одним из его авторов выступил сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин. В документе Москва безосновательно обвиняется во вмешательстве в дела других стран и распространении пропаганды. Нынешняя администрация, по мнению законодателей, не предпринимает должных мер для противодействия РФ.

"Мы воспринимаем угрозы дезинформации очень серьезно", - заверил в четверг Голдстин. По его словам, сотрудники ЦГВ, созданного на базе американского внешнеполитического ведомства, "проделывают выдающуюся работу" и часто контактируют с членами Конгресса. "Мы уважаем сенатора Кардина, но не разделяем мнение о том, что Госдепартамент и администрация бездействуют", - резюмировал замгоссекретаря.

Задачей ЦГВ является борьба с террористической пропагандой, а также противодействие информационному влиянию со стороны таких стран, как Китай, КНДР и Россия.

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