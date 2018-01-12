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Трамп предположил, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном

Международная панорама
12 января, 0:52 дата обновления: 12 января, 1:24 UTC+3

При этом глава Белого дома отказался пояснить, беседовал ли он с лидером КНДР

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что у него, предположительно, хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом глава Белого дома заявил в интервью журналистам газеты Wall Street Journal, опубликованном в четверг.

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"У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном", - сказал Трамп. "Я поддерживаю отношения с людьми, - добавил он. - Я думаю, вы удивлены".

Трампа попросили разъяснить его слова, поскольку в прошлом президент США регулярно резко высказывался в адрес Ким Чен Ына во время выступлений и в Twitter. "Вы увидите от меня много такого", - отметил Трамп, говоря о своих сообщениях в соцсети. "А потом вдруг кто-то становится моим лучшим другом, - продолжил он. - Я мог бы привести вам 20 примеров, а вы могли бы привести 30. Я человек очень гибкий".

Трампа также спросили, приходилось ли ему беседовать с лидером КНДР. "Я не хочу комментировать это, - отметил он. - Я не говорю, делал я это или нет. Я просто не хочу комментировать".

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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