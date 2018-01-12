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Запрет на российские телепередачи в Молдавии вступит в силу через 30 дней

Международная панорама
12 января, 15:05 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 12, января. /ТАСС

Ранее закон был раскритикован президентом страны Игорем Додоном, который отказался его подписывать

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КИШИНЕВ, 12 января. /ТАСС/. Закон о запрете новостных, политических и военных передач из России, принятый парламентом Молдавии, опубликован в пятницу в "Официальном мониторе" и вступит в силу через 30 дней. В документе говорится, что под его действие подпадают прежде всего программы российских телевизионных каналов, которые ретранслируют в Молдавии местные телеканалы. Нарушителям грозят штрафы до $4 тыс., а за повторное нарушение - до $5 тыс.

Закон принял в срочном порядке парламент республики 7 декабря 2017 года. Он предусматривает запрет на ретрансляцию в Молдавии информационных, информационно- аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в числе которых Россия.

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Президент Молдавии Игорь Додон отказался подписать этот закон. "Относительно закона о борьбе с пропагандой - он представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан Республики Молдова в получении информации", - написал глава Молдавии на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что "речь идет о цензуре, основанной на двойных стандартах, в стиле правящих в стране демократов".

"Почему обходят вниманием СМИ, открыто выступающие за упразднение государственности Республики Молдова? Что касается информирования граждан, существует много других возможностей, благодаря которым они смогут узнавать новости, не пропущенные политической цензурой", - задался вопросом Додон.

После того, как Конституционный суд, куда обратились депутаты правящей Демократической партии, временно отстранил Додона от должности, закон подписал вместо президента председатель парламента Андриан Канду.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны ранее заявила, что запрет на трансляцию в Молдавии российских новостных и информационно-аналитических передач требует реакции ОБСЕ и оценки официальных европейских структур. Она подчеркнула, что Россия оставляет за собой право ответить на дискриминацию российских СМИ в Молдавии.

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