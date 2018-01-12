ФРГ приблизилась к новой "большой коалиции" и четвертому сроку Меркель

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Германия, живущая на протяжении последних 110 дней после парламентских выборов без правительства, в пятницу оказалась на шаг ближе к формированию нового кабмина.

После 25-часового переговорного марафона консерваторы из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) согласовали итоговый документ зондирующей фазы консультаций и рекомендовали руководящим партийным органам пойти на коалицию друг с другом.

Провал этих переговоров мог стать концом политической карьеры для лидеров всех трех политических сил - Ангелы Меркель, Мартина Шульца и Хорста Зеехофера. Теперь же Меркель почти гарантированно вновь становится канцлером, а Шульц и Зеехофер - сохраняют свои посты в СДПГ и ХСС. Хотя нельзя сказать, что угроза для них окончательно миновала - пустить "коалиционный поезд" под откос еще могут социал-демократы.

21 января вопрос об их участии в правительстве будет вынесен на обсуждение внеочередного съезда СДПГ. Члены партии после провала на выборах в сентябре прошлого года поддержали решение Шульца об уходе социал-демократов в оппозицию. Теперь ему же придется убеждать своих единомышленников в обратном. При этом левое и молодежное крыло партии по-прежнему выступает против нового союза с консервативным блоком.

Если же и это препятствие будет преодолено, стороны смогут перейти к выработке коалиционного соглашения и распределению министерских портфелей. По прогнозу Зеехофера, завершится этот процесс к началу апреля.

Европейская и внешняя политика

Одним из приоритетов нового кабмина, как отмечается еще в преамбуле согласованного документа, станет усиление роли Евросоюза. Консерваторы и социал-демократы договорились увеличить и расходы на развитие ЕС. "Мы хотим укрепить Евросоюз финансово, чтобы он мог лучше выполнять стоящие перед ним задачи. Мы будем это делать в рамках нового многолетнего бюджета, - говорится в документе. - Мы готовы к увеличению взносов Германии в бюджет ЕС".

Говоря о задачах содружества, партнеры по переговорам отмечают, что Европа должна стать более самостоятельной, особенно на фоне проводимой Россией и США политики и укрепления Китая. Они указывают на то, что "ЕС только сообща имеет шанс утвердиться в этом мире и отстаивать свои интересы", именно поэтому сообщество "нуждается в обновлении и новых импульсах".

В то же время в 28-страничном соглашении не говорится о подходах нового кабинета министров к выстраиванию отношений с Россией и к санкциям в отношении РФ. Тема урегулирования ситуации на Украине также не упоминается.

Турция, экспорт вооружений, миссии Бундесвера

Партии договорились, что не будут поддерживать открытие новых глав в процессе переговоров о вступлении Турции в ЕС, они также исключили либерализацию визового режима и создание таможенного союза между Евросоюзом и Турцией, пока там не изменится ситуация с правами человека.

"Ситуация с демократией, соблюдением принципов правового государства и правами человека [в Турции] ухудшилась, поэтому мы не хотим на переговорах как закрывать главы, так и открывать новые", - отмечается в итоговом документе. "До тех пор, пока Турция не будет соблюдать необходимые условия, не может быть речи о либерализации визового режима или расширении таможенного союза", - подчеркнули консерваторы и социал-демократы.

В то же время для Германии "Турция является важным партнером и соседом, с которым нас связывают разносторонние отношения", указали они.

ХДС, ХСС и СДПГ выразили намерение еще больше ограничить экспорт вооружений. "Мы ужесточаем правила, принятые в 2000 году, тем самым реагируя на изменение ситуации", - сказано в документе. Партии отметили, что стремятся "к проведению общей европейской политики в сфере экспорта вооружений". "Федеральное правительство немедленно прекратит выдавать разрешения на экспорт [вооружений] в страны, пока те будут участвовать в войне в Йемене", - подчеркивается в документе.

Ранее власти ФРГ во главе с Меркель не раз подвергались серьезной критике за поставки оружия в регионы, где систематически нарушаются права человека и отмечаются вспышки насилия. Прежде всего, речь идет о государствах Ближнего Востока, в частности о Саудовской Аравии.

Будущий кабмин считает, что следует завершить миссию Бундесвера по подготовке иракских сил безопасности и сократить число немецких военнослужащих, задействованных в международной операции по противодействию группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). В то же время ХДС, ХСС и СДПГ намерены повысить число солдат на севере Афганистана с целью обеспечения надлежащей защиты военных экспертов Бундесвера, которые обучают там афганские силы. Партии считают необходимым продолжать миссию в Мали и несколько повысить максимальное число задействованных там военных ФРГ.

Ограничение миграции

Одним из последних спорных вопросов на консультациях оставалась тема ограничения миграции. Социал-демократы до сих пор выступали за снятие действующего до 18 марта запрета на воссоединение с семьями мигрантов, которые пользуются ограниченной (так называемой субсидированной) защитой в ФРГ. Она предоставляется тем людям, которые не подпадают под действие Женевской конвенции о статусе беженцев, но не могут быть отправлены на родину, если там им грозят пытки или, например, смертная казнь. Им, как правило, предоставляется годичный вид на жительство в ФРГ, который затем продлевается. Консерваторы настаивали на продлении запрета.

В итоге стороны пришли к договоренности, что приток беженцев будет ограничен на уровне не более 180-220 тыс. человек в год. Также консерваторы и социал-демократы решили снять полный запрет на воссоединение уже прибывших беженцев со своими семьями, но ограничили этот контингент 1 тыс. человек в месяц "по гуманитарным соображениям".

ХДС/ХСС и СДПГ договорились, что процедура принятия решений по ходатайствам о предоставлении убежища в ФРГ и высылке будет осуществляться в центральных миграционных учреждениях. Мигрантов не будут больше автоматически распределять по коммунам.

"Мы хотим, чтобы по коммунам были распределены только те мигранты, которые имеют хорошие перспективы остаться. Другие, если это позволяют сделать временные рамки, должны быть возвращены на родину из этих центральных учреждений", - отмечается в проекте итогового документа. Кроме того, консерваторы и социал-демократы решили, что помощь беженцам нужно предоставлять не в денежном, а в материальном виде.

Партии также договорились признать ряд государств, откуда приезжают мигранты, "безопасными". В их числе Алжир, Марокко и Тунис. Фактически это означает, что выходцам из этих стран будет отказано в получении статуса беженца.

Внутренняя политика

В том, что касается внутригерманской тематики, консерваторы и социал-демократы договорились не повышать налогов. Кроме того, не будет повышена и максимальная налоговая ставка, на чем сначала настаивала СДПГ. В ночь на пятницу переговоры застопорились на пару часов именно из-за этого вопроса.

Стороны решили вернуться к финансированию предусмотренного законодательством медицинского страхования на паритетных началах. Это означает, что страховые взносы будут на равной основе распределены между работником и работодателем. Согласно планам будущих коалиционных партнеров, коэффициент замещения пенсий до 2025 года должен составлять 48% от заработной платы.

ХДС/ХСС и СДПГ согласовали и постепенное сокращение так называемой надбавки на солидарность или "золи", которая взимается в размере 5,5% от подоходного налога и предназначена для экономической поддержки земель бывшей ГДР. Она была введена вскоре после объединения страны в 1991 году.

Кроме того, партии договорились о повышении численности полицейских на 15 тыс. человек с целью обеспечения правопорядка в стране.