США намерены принять меры против Ирана в ООН без пересмотра условий ядерной сделки

ООН, 13 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены добиться от ООН принятия мер по ограничению ракетной программы Ирана и ужесточению оружейного эмбарго без пересмотра условий ядерной сделки с Тегераном. Об этом заявила в пятницу постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, комментируя решение президента Дональда Трампа продлить действие санкционных послаблений в отношении Ирана в соответствии с соглашением, заключенным с Исламской Республикой в 2015 году.

По словам дипломата, глава государства "предпринял решительный шаг, дав понять, что Соединенные Штаты будут придерживаться условий иранской ядерной сделки, но не потерпят опасное и дестабилизирующее поведение Ирана". Как заявила Хейли, США рассчитывают на то, что другие страны поддержат Вашингтон в этом вопросе.

"Мы собираемся наладить в ООН новое международное сотрудничество для того, чтобы ужесточить действия против иранской ракетной деятельности, усилить оружейное эмбарго, которое нарушается Ираном, подавить спонсирование терроризма Ираном, а также пролить свет на нарушения прав человека в Иране. Все эти шаги могут быть предприняты за рамками ядерной сделки, но если мы не заручимся международным консенсусом для этого, то станет еще более ясно, что ядерная сделка - это препятствие для мира. Мы не должны позволить иранскому режиму нарушать всевозможные международные нормы и резолюции ООН, прикрываясь ядерной сделкой", - говорится в письменном заявлении Хейли, распространенном постпредством США.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что США прекратят свое участите в соглашении по ядерной программе Ирана, если в него не будут внесены изменения. Он напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".

Ядерное соглашение было подписано в Вене летом 2015 года, его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония, сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций. Срок соглашения составляет десять лет, нынешние власти США считают это слишком коротким периодом.

После того как Тегеран выполнил свою часть соглашения, что подтвердили инспекции Международного агентства по атомной энергии, предыдущий президент США Барак Обама 16 января 2016 года снял с Ирана санкции, введенные в связи с попытками последнего разработать ядерное оружие. При этом многие другие ограничения, касающиеся, к примеру, баллистических ракет, остались в силе. Однако Трамп 13 октября прошлого года отказался подтвердить Конгрессу выполнение Ираном ядерной сделки. Производить такую сертификацию от президента США требует национальное законодательство.