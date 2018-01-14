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Премьер Японии заявил о необходимости максимального давления на КНДР

Международная панорама
14 января, 11:24 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 14, января. /ТАСС

Синдзо Абэ считает, что Пхеньян сам должен продолжить вести диалог

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

© EPA-EFE/TOMS KALNINS

СОФИЯ, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает необходимым максимально усилить давление на КНДР, чтобы Пхеньян сам предложил начать переговоры. Свою точку зрения японский лидер, который 14 и 15 января будет находиться в Софии с первым официальным визитом, высказал в интервью газете 24 Chasa.

"Северная Корея должна демонстрировать поведение в унисон с взятыми страной обязательствами по уничтожению своего ядерного и ракетного оружия таким образом, чтобы гарантировать его полное и окончательное уничтожение с возможностью внешнего контроля [за этим процессом], - отметил Абэ. - Чтобы принудить Северную Корею изменить свою политику, необходимо, чтобы международное сообщество достигло полного согласия и продолжило максимальное давление [на КНДР]. Пхеньян сам должен предложить вести диалог".

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Говоря о провокационной риторике, которой пользуется режим в Пхеньяне, Абэ отметил, что "это типичный для страны способ ведения переговоров, и опасаться подобного сценария (ракетной атаки - прим. ТАСС) означает быть причастным к тону Пхеньяна".

"Мы не поддадимся на угрозы Северной Кореи, но нам необходимо внимательно анализировать ситуацию, чтобы реагировать спокойно и хладнокровно <...>. В тесном сотрудничестве с Европой и Болгарией, с сильным давлением всего международного сообщества сделаю все возможное для разрешения проблемы с ядерными и ракетными опытами Пхеньяна. Важным вопросом для Японии является и вопрос о ее гражданах, которых похитили тайные службы Северной Кореи", - подчеркнул премьер-министр Японии.

14 января Синдзо Абэ встретится со своим болгарским коллегой Бойко Борисовым. Среди тем переговоров - расширение торгово-экономического партнерства между Болгарией и Японией с акцентом на увеличение болгарского экспорта, привлечение японских инвестиций и технологий. Болгария познакомит японских коллег с приоритетами своего председательства в Совете Европейского союза и сообщит о готовности активно работать над расширением стратегического партнерства ЕС - Япония. Премьер-министра Японии сопровождает бизнес-делегация, в которую вошли представители более 30 японских компаний.

Болгария станет четвертой страной, которую Абэ посетит в ходе своего турне по странам Балтии и Европы. Он уже побывал в Эстонии, Латвии и Литве, а потом отправится в Сербию и Румынию. Все страны, которые посещает японский премьер, важны для Токио с точки зрения его стратегического подхода к ситуации вокруг КНДР - максимального усиления давления на Пхеньян. За исключением Эстонии, все они имеют дипломатические отношения с КНДР, а в Болгарии и Румынии есть посольства КНДР.

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Персоны
Абэ, Синдзо Борисов, Бойко
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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