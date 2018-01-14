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Аббас заявил, что Восточный Иерусалим может быть столицей одной лишь Палестины

Международная панорама
14 января, 20:44 дата обновления: 14 января, 23:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Палестинский лидер подчеркнул, что никакой "сделки века", о которой говорят в США, не будет

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Палестинский лидер Махмуд Аббас

Палестинский лидер Махмуд Аббас

© AP Photo/Jacquelyn Martin

ТАСС, 14 января. Палестинский лидер Махмуд Аббас выступил в воскресенье в Рамалле на чрезвычайном заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины (ООП). В своей речи, которую транслирует телеканал Palestine Al Yawm, он заявил, что "Восточный Иерусалим может быть столицей только государства Палестина".

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"Это наш город и наша земля, мы не покинем его", - указал Аббас. По его словам, "палестинцы переживают сейчас судьбоносный момент в своей истории, от которого зависит их будущее". "Мы не подчинимся диктату с чьей-либо стороны и не повторим ошибок прошлого, - подчеркнул Аббас. - Никакой "сделки века", о которой говорят американцы, не будет".

Он назвал "позором" угрозы, которые звучат в адрес палестинского народа со стороны Вашингтона, а также подверг резкой критике намерения администрации президента США Дональда Трампа прекратить финансовую помощь автономной администрации.

"Для нас более неприемлемо, чтобы Соединенные Штаты оставались посредниками между нами и Израилем, - заявил Аббас. - Мы снова направимся в ООН, чтобы палестинское государство стало полноправном членом международного сообщества, пусть американцы каждый раз применяют вето".

Аббас дал понять, что на ООП оказывается также давление со стороны арабских столиц. "Мы не вмешиваемся во внутренние дела арабских государств, но не позволим и арабам вмешиваться в наши дела", - сказал он.

"Мирных соглашений больше не существует"

Палестинский лидер подчеркнул, что выполнение мирных соглашений, подписанных в Осло в 1993 году, "прекращено Израилем". По его словам, "договоренностей, достигнутых в Осло, больше не существует".

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Аббас обвинил США и Израиль в срыве мирного процесса. Однако, как подчеркнул он, администрация в Рамалле "больше не допустит, чтобы Палестина оставалась под оккупационным режимом безвозмездно". Аббас отметил, что "для палестинцев более неприемлемо, чтобы США оставались посредниками [в контактах с Израилем} и навязывали им свою волю".

"Мы поддерживаем мирное народное сопротивление, которое началось в палестинских городах в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля", - подчеркнул он. Аббас предупредил, что "палестинцы разорвут отношения с любым государством, которое перенесет свое посольство в Иерусалим". Он также отметил, что палестинцы "остаются приверженными переговорам о мирном урегулировании под эгидой ООН и не призывают к войне".

Заседание в Рамалле открыл председатель Национального совета Палестины (НСП, парламент в изгнании) Селим Заанун. Он подчеркнул, что перед участниками совещания стоит задача принять "всеобъемлющий план по противодействию решению США о признании Иерусалима столицей Израиля и тем мерам, которые принимают в Святом городе израильские оккупационные власти".

ООП признана международным сообществом единственным законным представителем палестинского народа. Центральный совет ООП является ее расширенным руководящим органом, который созывается между сессиями НСП. Нынешнее заседание пройдет под лозунгом "Иерусалим - вечная столица Палестины". В нем принимают участие 90 из 114 членов Совета, а также 160 наблюдателей от общественных организаций.

Исламское движение ХАМАС и радикальная группировки "Исламский Джихад" (запрещена в РФ) отказались от участия в заседании. Исламисты предлагали Аббасу провести форум в Бейруте, чтобы "избежать израильского воздействия".

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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