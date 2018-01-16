Минкульт Украины внес Никиту Михалкова в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, кинорежиссера Никиту Михалкова, певцов Дмитрия Фомина, Василия Вакуленко (Баста) и телеведущего Дмитрия Шепелева.

Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

"Обновить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами: Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович, Михалков Никита Сергеевич", - говорится в приказе.

В этом списке уже числятся более 140 российских артистов, которым запрещен въезд на Украину. Среди них - режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон. Черный список периодически пополняется новыми именами.

Государственное агентство по вопросам кино (Госкино) Украины также запретило к показу в стране 646 фильмов и сериалов, в том числе российского производства.

В конце ноября 2017 года на Украине вступил в силу закон, регулирующий гастроли артистов из РФ. Согласно документу, организаторы гастролей должны подготовить запрос в Службу безопасности Украины. Спецслужба должна в течение 10 дней рассмотреть запрос и принять решение, может ли артист выступать на Украине. В случае неуведомления СБУ или предоставления неполной информации организаторам грозит штраф от 50 до 100 минимальных зарплат ($6,2 тыс. - $14,4 тыс.).