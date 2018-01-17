СМИ: убийство Оливера Ивановича могло попасть на камеры видеонаблюдения

БЕЛГРАД, 17 января. /ТАСС/. Убийство одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича могло попасть на камеры видеонаблюдения, размещенных на здании штаба его партии. Об этом сообщила во вторник газета Blic со ссылкой на собственные источники.

Газета утверждает, что на здании, возле которого был убит Иванович, расположены две камеры видеонаблюдения, и убийцы должны были попасть в их объективы. По информации издания, в Ивановича несколько раз выстрелили издалека, затем убийца подошел к лежащему политику и еще раз выстрелил в упор.

Как ранее сообщили врачи после вскрытия тела убитого, он был ранен шесть раз. Экспертная группа из представителей миссии ЕС по верховенству закона (EULEX), института судебной медицины в Приштине и медицинского факультета университета в Косовска-Митровице сделала вывод, что в Ивановича стреляли из пистолета югославского производства Zastava М70 калибра 9 миллиметров.

Иванович был застрелен во вторник в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Президент Сербии Александар Вучич уже назвал убийство политика терактом и нападением на весь сербский народ.