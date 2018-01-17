В Белом доме призвали Конгресс США заранее оговаривать запросы на получение сведений

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Члены Конгресса США должны заранее согласовывать с администрацией запросы на получение информации, касающейся деятельности Белого дома. Об этом во вторник на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Заданный ей вопрос касался визита бывшего политического стратега Дональда Трампа Стивена Бэннона в спецкомитет Палаты представителей по разведке, который, как и некоторые другие комитеты, проводит расследование утверждений о приписываемом РФ вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Бэннон отказался отвечать на вопросы касательно периода приема дел у предыдущей администрации Барака Обамы и работы в Белом доме, сославшись на инструкции, полученные от исполнительной власти.

"По всем запросам, затрагивающим Белый дом, Конгресс должен консультироваться с Белым домом перед тем, как получать конфиденциальные материалы", - сказала Сандерс, отметив, что это закрепленный процесс, который существует уже десятилетиями. "Мы полностью сотрудничаем с этими расследованиями и призываем комитеты работать с нами", - резюмировала она.

Бэннон впервые дал показания в Конгрессе с момента, когда попал в опалу и был уволен президентом США. Размолвка сторон усугубилась после выхода в свет в США книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" американского журналиста Майкла Вулфа, который изложил некоторые негативные детали в отношении американского лидера и его семьи. В основу книги, как утверждает Вулф, положены не только его личные беседы с Трампом, но и непубличные высказывания Бэннона.

Газета The New York Times ранее во вторник информировала, что спецпрокурор США Роберт Мюллер вызвал бывшего политстратега Белого дома для дачи показаний перед большим жюри присяжных в рамках расследования приписываемого команде Трампа сговора с Москвой. Свидетель перед большим жюри обязан отвечать на все вопросы, которые вместе с ответами стенографируются и могут в дальнейшем быть использованы в качестве улики или доказательства в суде. Прокуратура в США обычно предпочитает такой вариант, когда рассчитывает поймать человека на лжи и обладает информацией, о которой тот не знает, пояснило издание.