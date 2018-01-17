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NYT: арестованный экс-сотрудник ЦРУ мог сдать Китаю информаторов разведки США

Международная панорама
17 января, 3:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, января. /ТАСС

Газета утверждает, что арест Джерри Чунь Шин Ли был произведен по итогам расследования, которое с 2012 года вело ФБР

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НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Власти США подозревают арестованного в понедельник экс-сотрудника ЦРУ в передаче китайским спецслужбам данных, которые помогли им выявить более десятка осведомителей американской разведки в КНР. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты The New York Times (NYT).

Как ранее сообщил минюст США, 53-летний Джерри Чунь Шин Ли был задержан в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди по обвинению в незаконном хранении информации, имеющей отношение к национальной обороне. В ведомстве уточнили, что Ли обладал допуском к секретным данным. При обыске у него обнаружили записи настоящих имен и телефонов сотрудников ЦРУ, которые работали под прикрытием, адреса тайных объектов управления и другие засекреченные сведения.

Как утверждает NYT, арест Ли был произведен по итогам расследования, которое с 2012 года вело ФБР. Его начали после того, как ЦРУ стало терять своих информаторов в Китае. "Ли был в центре охоты за двойным агентом, который, как полагают некоторые сотрудники разведки, предал США, однако другие считают, что китайские власти сумели получить доступ к секретным каналам связи с зарубежными информаторами", - уточнило издание.

В мае 2017 года NYT сообщила со ссылкой на источники, что китайским спецслужбам в период с 2010 по 2012 годы удалось практически разрушить разведывательную сеть ЦРУ в КНР, которую создавали в течение многих лет. В публикации уточнялось, что действующие и бывшие американские чиновники охарактеризовали те события как одну из крупнейших неудач для США в разведывательной сфере за десятилетия. По сведениям газеты, уменьшение объемов поступающих разведывательных данных о Китае отметил Барак Обама, являвшийся в то время президентом США.

Издание уточняло, что наибольшие подозрения у ЦРУ вызвал один бывший сотрудник управления, однако об уликах, подтверждающих, что именно он предоставил Пекину информацию, тогда не сообщалось. Отмечалось, что он живет в некой азиатской стране. Ли, как сообщил Минюст США во вторник, проживал до последнего времени в Гонконге (КНР).

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