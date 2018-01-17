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Sky: Facebook расширила расследование о возможном вмешательстве РФ в референдум по Brexit

Международная панорама
17 января, 21:54 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 17, января. /ТАСС

Соцсеть удовлетворила просьбу парламентского комитета, настаивавшего на предоставлении информации о скоординированной деятельности в период проведения референдума по Brexit

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ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook расширила свое расследование относительно утверждений о возможном вмешательстве России в процесс проведения референдума по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом 17 января сообщил телеканал Sky News.

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По его данным, Facebook в письменном виде удовлетворила просьбу парламентского комитета, настаивавшего на предоставлении дополнительной информации о потенциально скоординированной деятельности в период проведения референдума по Brexit в 2016 году. "Я приветствую тот факт, что Facebook теперь ответила на запрос парламентского комитета по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий о предоставлении информации о злоупотреблении их платформой во время референдума Brexit", - написал в Twitter депутат Палаты общин Дамиан Коллинз, который возглавляет комитет.

Газета The Guardian ранее информировала, что Facebook и Twitter могут столкнуться с ограничительными мерами со стороны Великобритании, если откажутся предоставить данные по связанным с РФ учетным записям, интересующие британских парламентариев. Так, Коллинз дал руководству социальных сетей срок до 18 января, чтобы удовлетворить отправленный им запрос на данные о предполагаемом вмешательстве России в ход референдума по Brexit.

Ранее в декабре в ответ на расследование британской избирательной комиссии относительно плебисцита Facebook сообщила о том, что связанное с Россией "Агентство интернет-исследований" потратило 97 центов на размещение рекламы в социальной сети в преддверии референдума. На эти деньги в итоге были опубликованы три объявления.

Референдум о целесообразности продолжения членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 году, победу на нем с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

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