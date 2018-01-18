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Эксперт: вооружение курдов на границе Сирии и Турции может привести к образованию анклава

Международная панорама
18 января, 1:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, января. /ТАСС

Джошуа Лэндис отметил, что США "фактически поддерживают создание независимого государства к северу от реки Евфрат", под контролем которого оказались бы месторождения нефти и газа

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НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Планы США по вооружению курдских формирований в Сирии в приграничных с Турцией районах могут служить прикрытием для обеспечения долговременного американского влияния в Сирии. Такое мнение высказал в среду в интервью газете The New York Times эксперт из Университета Оклахомы Джошуа Лэндис.

США, отметил он, "фактически поддерживают создание независимого государства к северу от реки Евфрат", под контролем которого оказались бы месторождения нефти и газа. "В случае, если США будут продолжать обеспечивать защиту и финансирование, эта зона превратится фактически в государство под управлением курдов", - добавил он.

В воскресенье начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") полковник Томас Вил сообщил, что США "подготовят пограничную службу безопасности Сирии". По словам Вила, "численность данной организации составит примерно 30 тыс. человек". Действовать она будет, как предполагается, именно возле границ Турции.

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник заявил, что планы США по подготовке отрядов СДС для охраны сирийско-турецкой границы не способствуют урегулированию кризиса вокруг Африна. С резким осуждением американской инициативы выступил МИД Турции, а турецкий вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что США "играют с огнем". Официальный Дамаск считает, что планы Вашингтона представляют угрозу территориальной целостности и единству Сирии.

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