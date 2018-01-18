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Эксперты: Пхеньян может располагать 10-20 ядерными боеголовками

Международная панорама
18 января, 3:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, января. /ТАСС

Специалисты считают, что это вопрос времени, когда КНДР будет располагать полностью готовым к использованию ядерным арсеналом

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ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Пхеньян может иметь в своем распоряжении от 10 до 20 ядерных боеголовок. С такой оценкой выступили на страницах январского номера журнала The Bulletin of the Atomic Scientists директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и его коллега Роберт Норрис.

"Северная Корея могла произвести расщепляющихся материалов в количестве, достаточном для создания от 30 до 60 ядерных боеголовок, но собрала, возможно, от 10 до 20 боеголовок, - отмечают эксперты. - Большинство из них - заряды мощностью от 10 до 20 килотонн. Именно такие заряды использовались во время испытаний в 2013 и 2016 годах".

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Согласно оценкам МАГАТЭ, для создания ядерной боеголовки достаточно 8 кг оружейного плутония.

"Северная Корея добилась значительного прогресса в реализации программы разработки ядерного оружия, проведя различные испытания как ядерных зарядов, так и баллистических ракет, - пишут эксперты. - Это лишь вопрос времени, когда Пхеньян будет располагать полностью готовым к использованию ядерным арсеналом, если уже не располагает".

КНДР осуществила 6 подземных испытаний ядерных устройств. Первое - 9 октября 2006 года. Последнее - 3 сентября 2017 года, и мощность подорванного заряда, по мнению ряда аналитиков, могла достигать 100 килотонн.

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