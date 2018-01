В нижней палате Конгресса решили обнародовать показания составителя "досье" на Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке нижней палаты Конгресса США в четверг единогласно проголосовал за публикацию стенограммы показаний одного из основателей фирмы Fusion GPS Гленна Симпсона, собиравшей материалы для так называемого досье на президента Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на конгрессмена-демократа Денниса Хека, входящего в состав этого спецкомитета.

По его данным, голосование прошло за закрытыми дверьми, результаты кардинально отличались от исхода противоборства в юридическом комитете Сената Конгресса. На прошлой неделе старший демократ этого комитета Дайэнн Файнстайн без согласия с председателем республиканцем Чаком Грассли предала гласности стенограмму показаний Симпсона. Данное нарушение субординации привело Грассли в ярость, а Файнстайн пришлось позднее принести ему личные извинения.

Глава Fusion GPS отвечал на вопросы членов спецкомитета по разведке Палаты представителей и отдельно юридического комитета Сената. По данным CNN, показания Симпсона по темам и нюансам различались, поэтому теперь в разбирательстве по поводу приписываемого Москве вмешательства в предвыборную кампанию в США 2016 года могут появиться недостающие звенья.

Симпсон был допрошен юридическим комитетом в августе 2017 года. Он, в частности, утверждал, что экс-агент спецслужб Великобритании Кристофер Стил составлял "досье" на собственный страх и риск, опасаясь, что Трампа еще в период избирательной кампании могли шантажировать.

Подготовка компромата на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Заказ получила Fusion GPS, возглавляемая Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal. Позднее к работе над досье был подключен Стил. По данным газеты The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.

В "досье" утверждалось, что российские спецслужбы якобы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Последний назвал тему досье и соответствующие публикации в СМИ фальшивкой и политической охотой на ведьм. Изложенные в тех материалах сведения в итоге никем подтверждены не были.