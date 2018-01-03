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NYT: компрометирующее досье на Трампа было передано сенатору Маккейну

Международная панорама
3 января, 20:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, января. /ТАСС

Составители досье также утверждают, что не предоставляли 35-страничный документ интернет-изданию BuzzFeed, которое опубликовало его

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Джон Маккейн

Джон Маккейн

© REUTERS/Aaron P. Bernstein

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Досье, которое якобы содержало компромат на Дональда Трампа, было передано после президентских выборов в США сенатору-республиканцу Джону Маккейну. Об этом сообщили в среду на страницах газеты The New York Times (NYT) Гленн Симпсон и Питер Фритч, руководители вашингтонской компании Fusion GPS, занимавшейся составлением досье.

По их словам, непосредственно работавший над досье бывший британский разведчик Кристофер Стил принял решение через посредника поделиться с сенатором Маккейном собранными им данными. "Мы оказали ему в этом помощь", - пишут Симпсон и Фритч, указав при этом, что "цель состояла в том, чтобы оповестить специалистов, занимающихся в США проблемами национальной безопасности". Они также утверждают, что не предоставляли 35-страничное досье интернет-изданию BuzzFeed, которое опубликовало его.

Досье на Трампа содержало непроверенные сведения компрометирующего характера. В нем, в частности, утверждалось, что Москва обладает информацией, выставляющей Трампа в неприглядном свете. Первоначально сбор таких материалов организовали республиканцы из-за недовольства тем, что их однопартиец Трамп решил вступить в борьбу за высший государственный пост.

По данным NYT, когда стало понятно, что Трамп оказался наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансировать сбор компромата, но инициативу перехватила Демократическая партия США и штаб ее кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Сам Дональд Трамп неоднократно называл досье фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не заслуживают внимания.

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Персоны
Маккейн, Джон Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари Песков, Дмитрий Сергеевич
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