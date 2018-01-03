NYT: компрометирующее досье на Трампа было передано сенатору Маккейну

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Досье, которое якобы содержало компромат на Дональда Трампа, было передано после президентских выборов в США сенатору-республиканцу Джону Маккейну. Об этом сообщили в среду на страницах газеты The New York Times (NYT) Гленн Симпсон и Питер Фритч, руководители вашингтонской компании Fusion GPS, занимавшейся составлением досье.

По их словам, непосредственно работавший над досье бывший британский разведчик Кристофер Стил принял решение через посредника поделиться с сенатором Маккейном собранными им данными. "Мы оказали ему в этом помощь", - пишут Симпсон и Фритч, указав при этом, что "цель состояла в том, чтобы оповестить специалистов, занимающихся в США проблемами национальной безопасности". Они также утверждают, что не предоставляли 35-страничное досье интернет-изданию BuzzFeed, которое опубликовало его.

Досье на Трампа содержало непроверенные сведения компрометирующего характера. В нем, в частности, утверждалось, что Москва обладает информацией, выставляющей Трампа в неприглядном свете. Первоначально сбор таких материалов организовали республиканцы из-за недовольства тем, что их однопартиец Трамп решил вступить в борьбу за высший государственный пост.

По данным NYT, когда стало понятно, что Трамп оказался наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансировать сбор компромата, но инициативу перехватила Демократическая партия США и штаб ее кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Сам Дональд Трамп неоднократно называл досье фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не заслуживают внимания.