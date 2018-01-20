В Белом доме надеются на компромисс по финансированию правительства в течение суток

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Члены Конгресса США договорятся о предотвращении приостановки финансирования ряда видов деятельности федерального правительства в течение ближайших 24 часов. С таким прогнозом выступил в пятницу в эфире телекомпании CNN директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни.

"Я считаю, что в ближайшие 24 часа согласие будет достигнуто, потому что такова природа функционирования Палаты представителей и Сената по принципу "туда-сюда", - пояснил он. "Меня больше заботит, что можно еще успеть сделать до того, как в понедельник откроются государственные учреждения", - добавил директор управления.

Сенат в четверг поздно вечером не принял проект резолюции о продлении временного финансирования федеральных правительственных ведомств, создав тем самым угрозу прекращения их работы из-за отсутствия средств. Согласно тексту резолюции, которую приняла Палата представителей, госучреждения будут профинансированы до 16 февраля.

Федеральный бюджет США на 2018 финансовый год, который начался 1 октября 2017 года, пока не принят. Правительство работает на основании резолюции, срок действия которой истечет в полночь с пятницу на субботу. Однако демократы выступают против нового варианта резолюции, так как он не предусматривает мер по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними. Чтобы текст был принят Сенатом, он должен набрать 60 голосов из 100, тогда как Республиканская партия контролирует в верхней палате только 51 место.