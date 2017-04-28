Правительство на грани закрытия: повторится ли приостановка работы госучреждений США

У Конгресса США остаются считанные часы, чтобы принять окончательный проект бюджета на 2017 финансовый год. В противном случае работа правительства может быть приостановлена — как и при Бараке Обаме в 2013 году, госучреждениям просто не откроют финансирование и федеральным служащим придется уйти в вынужденный отпуск. ТАСС объясняет, стоит ли ожидать повторения так называемого "шатдауна", и что конгрессмены придумали, чтобы его избежать.

До 28 апреля Конгресс должен утвердить промежуточный законопроект о бюджете США

Расходные полномочия федерального правительства США истекают в полночь в пятницу. Однако бюджет Трампа, предполагающий увеличение трат на оборону и сокращение ассигнований на практически все остальные нужды, может быть не принят Сенатом. Против проекта в его нынешнем виде высказались не только противники нынешнего президента из Демократической партии, но и некоторые республиканцы. Первые сетуют на то, что бюджет предполагает прекращение финансирования абортариев Planned Parenthood и при этом выделяет миллиарды долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Вторые обеспокоены тем, что проект резко сокращает финансирование Госдепартамента США и входящего в его структуру Агентства международного развития (АМР).

Бюджет должен быть утвержден 60 голосами из 100 в Сенате США. Республиканцам, у которых 52 места в верхней палате Конгресса, нужно по еще, как минимум, восемь голосов, чтобы не допустить приостановку финансирования федерального правительства. Однако демократы уже дали понять, что в случае, если их возражения не будут учтены, они откажутся поддерживать законопроект. Ранее в Белом доме заявляли, что не ожидают повторения "шатдауна", однако все равно готовятся и к такому развитию событий. Госдепартамент также составил план действий в случае вынужденной приостановки работы правительства.

Если Конгресс не примет проект бюджета, органы государственной власти США окажутся парализованы

Во время аналогичного кризиса в 2013 году около 800 тыс. сотрудников федеральных агентств и министерств были автоматически отправлены в отпуск без содержания. Все национальные парки и федеральные музеи страны прекратили работу, что привело к сокращению доходов от туризма. Была приостановлена выдача паспортов и работа федеральных электронных систем проверки легального статуса кандидатов на трудоустройство. Продолжили работу лишь те госслужащие, чья должность, согласно законодательству США, считается "критически важной". В эту категорию попали 1,3 млн госслужащих, 1,4 млн военнослужащих, 0,5 млн почтовых служащих. Органы власти, связанные с национальной безопасностью и охраной порядка, работали в прежнем режиме. Также продолжали функционировать организации, имеющие собственные, не зависящие от бюджета, источники финансирования (к примеру, Почтовая служба США и Федеральная резервная система).

По оценкам экспертов, в 2013 году из-за частичной приостановки работы правительства экономика США потеряла примерно $24 млрд. "Шатдаун" продолжался 16 суток. И это не рекорд: при Билле Клинтоне приостановка работы правительства длилась 21 день. Всего же за историю Соединенных Штатов таких кризисов было 18 — первый "из них произошел при 38-м президенте Джеральде Форде в 1976 году.

Приостановка работы правительства бьет по имиджу той партии, которая его инициировала

В 2013 году причиной "шатдауна" стала Реформа здравоохранения и защиты пациентов, также известная как Obamacare. Лидеры республиканцев из Палаты представителей фактически выставили действующему президенту ультиматум, угрожая заблокировать работу правительства, если он не откажется от планируемых реформ. Obamacare требовала существенных вливаний из бюджета, что категорически не устраивало Республиканскую партию, на тот момент находившуюся в парламентском меньшинстве.

Спустя две с лишним недели "шатдауна" республиканцы все же пошли на уступки, и бюджет был принят. Считается, что они "сдались" из-за боязни потерять голоса избирателей на предстоящих выборах. Действительно, их рейтинги сильно просели после бойкота: как показал опрос The Washington Post/ABC News, их действия одобрили только 26% респондентов, тогда как 63% отнеслись неодобрительно. Впрочем, это не помешало им выиграть промежуточные выборы и получить контроль над обеими палатами Конгресса уже в 2014 году.

Пока единственный способ избежать "шатдауна" — его отсрочить

Вечером в среду, 26 апреля, член подкомитета по ассигнованиям Родни Фрелингуисен представил резолюцию с предложением продлить финансирование еще на неделю, то есть до 5 мая. За это время многие бюджетные предложения Трампа (в том числе о строительстве стены) могут быть пересмотрены и скорректированы в ходе парламентских дискуссий.

Ожидается, что документ сначала будет рассмотрен в Палате представителей, а после одобрения направится в Сенат. После утверждения в верхней палате Конгресса проект будет представлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Сенат скорее всего одобрит проект резолюции о продлении финансирования работы госучреждений

Об этом заявил в четверг, 27 апреля, лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл. "Палата (представителей Конгресса) внесла на рассмотрение краткосрочный проект резолюции по финансированию (федерального правительства), который мы ожидаем принять до крайнего срока — ночи пятницы", — отметил сенатор во время своего выступления в Конгрессе. Он добавил, что принятие резолюции даст немного времени для разработки окончательного проекта бюджета на оставшуюся часть финансового года (в стране начинается 1 октября) на следующей неделе.

Ранее лидеры демократического меньшинства в Палате представителей и Сената Конгресса США — Нэнси Пелоси (от Калифорнии) и Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) — заявили, что законодатели достигли прогресса в переговорах по разработке проекта нового бюджета на текущий финансовый год.

Однако Трамп по-прежнему уверен, что демократы настроены на бойкот. "Я обещаю восстановить наши вооруженные силы и обеспечить безопасность нашей границы. Демократы хотят закрыть правительство. Политика!", — написал президент в Twitter.

I promise to rebuild our military and secure our border. Democrats want to shut down the government. Politics! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2017

Эту мысль Трамп повторил в интервью Reuters: "Если будет "закрытие", то будет "закрытие". Посмотрим, что произойдет. Если случится "шатдаун", это будет вина демократов. Не наша".