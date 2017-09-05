Мечтать вредно: почему Трамп отменил программу выборочной защиты нелегалов от депортации

Президент США Дональд Трамп принял решение отменить запрет на депортацию нелегальных мигрантов, которые прибыли в США до наступления своего совершеннолетия. Указ вступит в силу с полугодовой задержкой, чтобы Конгресс мог внести свои коррективы. Под действием этой программы, принятой при Бараке Обаме, находятся порядка 800 тыс. молодых людей, которые попали на американскую землю незаконно, но при этом легально живут, работают и учатся в Штатах. ТАСС объясняет, в чем заключается суть программы, кого затронет ее отмена и каковы будут последствия.

Кейс Джона Леннона

Борьба за права мигрантов-нелегалов в США началась с Джона Леннона — одного из участников The Beatles. В 1972 году в Федеральный суд США был подан иск о депортации музыканта на том основании, что на его родине, в Великобритании, ему были предъявлены обвинения в употреблении марихуаны. В действительности антивоенные выступления Леннона давно мозолили глаза администрации президента Ричарда Никсона, и она просто мечтала выдворить "битла" за пределы страны. Тем более что музыкант на самом деле находился в США полулегально — действие его визы на тот момент уже подошло к концу.

Дело "Служба иммиграции и натурализации США против Джона Леннона" взял адвокат Леон Уайлдс, в то время занимавшийся преимущественно проблемами мигрантов из СССР. На основании Закона о свободе информации юрист запросил тысячи ранее засекреченных документов с аналогичными делами. Выяснилось, что на протяжении десятилетий Служба иммиграции и натурализации депортировала лишь тех нелегалов, чьи кейсы считались "приоритетными", а "неприоритетным" мигрантам разрешала оставаться на территории США. Доказав это в суде, Уайлдс добился победы Леннона, и вскоре тот получил "зеленую карту".

"Мечтатели" из Мексики

На рубеже 1990-х и 2000-х американские власти начали "закручивать гайки" в борьбе с мигрантами из Мексики. Пограничный режим на южной границе страны значительно ужесточили, а в законодательство США внесли такие изменения, которые фактически лишали нелегальных мигрантов возможности стать гражданами Штатов. Поменялся и сам характер миграции: если раньше мексиканцы (преимущественно мужчины) отправлялись в США на заработки, оставляя семью в родной стране, то теперь они начали перебираться целыми семьями. Это делалось для того, чтобы лишний раз не пересекать границу, то есть минимизировать возможность быть пойманным.

Наплыв мексиканских семей поставил власти США перед дилеммой: что делать с несовершеннолетними детьми-мигрантами, которые так же, как и их родители, были лишены возможности легализоваться. В 2001 году сенатор-демократ Дик Дурбин и его коллега из Республиканской партии Оррин Хэтч внесли на рассмотрение Конгресса так называемый DREAM Act (сокр. от Development, Relief and Education for Alien Minors) или Закон о развитии, помощи и образовании для несовершеннолетних мигрантов. В случае принятия этот документ давал бы детям возможность в будущем стать гражданами США, но законопроект ожидаемо несколько раз проваливался в Конгрессе.

Ситуация оставалась тупиковой до прихода в Белый дом Барака Обамы. К тому времени в США выросло целое поколение таких детей-мигрантов, которые плотно интегрировались в американское общество, но не имели в нем легального статуса. По названию законопроекта им дали прозвище DREAMers (от англ. "мечтатели"), отсылающее к песне Леннона Imagine и знаменитой строчке "Быть может, я мечтатель, но я такой не один".

Введенная Обамой программа получила название DACA (сокр. от Deferred Action for Childhood Arrivals), или "Отложенные действия в отношении прибывших детей". Эта мера не гарантирует детям мигрантов получение гражданства, но дает им возможность легально находиться на территории США, работать, учиться и даже получать автомобильные права.

Именно об отмене программы DACA объявила администрация Дональда Трампа.

Суть DACA

DACA распространяется на иностранцев, которые находятся на территории США нелегально и которым по состоянию на 15 июня 2012 года (то есть на момент вступления закона в силу) было меньше 31 года. Критерии следующие: иностранец должен был быть младше 16 лет на момент въезда в Соединенные Штаты и жить в стране непрерывно с 15 июня 2007 года. При подаче заявки на карточку DACA учитываются такие факторы, как диплом о высшем образовании, продолжение обучения в средней школе, документы, подтверждающие увольнение из рядов вооруженных сил, а также отсутствие судимостей.

Карточка DACA выдается на два года, и каждый раз по истечении этого срока ее необходимо продлевать. Согласно распоряжению Трампа, Служба иммиграции и натурализации США перестанет принимать новые заявки со вторника, 5 сентября. Это значит, что уже к сентябрю 2019 года все 800 тыс. нелегалов, находящихся под защитой DACA, будут этой защиты лишены.

Трамп против

Новый президент США, въехавший в Белый дом на волне антимигрантских настроений, обещал отменить DACA в первый же день после вступления в должность. По мнению Трампа, Обама привел программу в действие незаконным путем — она была имплементирована президентским указом в обход Конгресса. Но поскольку спонсируется она не за счет федерального бюджета, а за счет пошлин, которые мигранты выплачивают для оформления по DACA, лишить программу финансирования конгрессмены не могли.

Таким образом, проблема отмены DACA легла на плечи Трампа. В конце июня группа из десяти высокопоставленных чиновников-республиканцев пригрозила президенту судом, если он не сделает этого до 5 сентября. Одновременно в Конгрессе, причем как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, зазвучали призывы оставить программу в действии. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал подать на президента в суд, но уже в том случае, если DACA будет отменена.

Нынешнее распоряжение Трампа — попытка усидеть на двух стульях. С одной стороны, президент объявил о закрытии программы, с другой — дал Конгрессу шестимесячную задержку для рассмотрения этой проблемы и внесения законодательных коррективов по необходимости. Судьбу программы решит парламент, обе палаты которого контролируют республиканцы, в целом выступающие за ужесточение миграционного режима. "Конгресс, готовьтесь делать свою работу — DACA!", — написал Трамп в Twitter.

Congress, get ready to do your job - DACA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2017

Пока неясно, что произойдет, если конгрессмены не примут каких-либо мер в этот срок. Но самая большая неопределенность касается правового положения "мечтателей", находившихся под действием DACA. Те дети мигрантов, которые благодаря этой программе получили возможность работать в США, скорее всего, этой возможности лишатся или будут вынуждены уйти в серую зону. Тинейджеры, учащиеся в американских школах, смогут продолжить обучение, но не смогут получать гранты и другие формы финансового поощрения.

Наконец, самый главный вопрос — будут ли эти 800 тыс. человек подлежать депортации. Алармисты отвечают утвердительно, но в действительности массового выдворения из США, скорее всего, не произойдет — под юрисдикцией DACA находится слишком много людей, которых просто невозможно будет арестовать и отправить на родину. Не говоря уже о том, что такие действия сразу же будут оспорены в суде, что затянет процесс депортации на долгие годы.

Артур Громов