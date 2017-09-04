Губернатор Нью-Йорка пригрозил засудить Трампа за отмену защиты нелегалов от депортации

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо намерен подать в суд на президента США Дональда Трампа, если его администрация действительно отменит программу, которая обеспечивает защиту от депортации определенной категории незаконных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними. Как подчеркнул в понедельник Куомо, такая мера чревата выдворением 42 тыс. жителей Нью-Йорка.

"Мы не будем стоять в стороне и безучастно взирать на депортацию 42 тыс. нью-йоркцев", - отметил губернатор в своем Twitter.

"Подобный шаг президента перевернет вверх дном жизни сотен тысяч молодых людей, только начавших называть Америку своим домом. Если президент Трамп аннулирует DACA [Deferred Action for Childhood Arrivals], мы подадим на него иск в суд", - предупредил Куомо.

New York will not demonize diversity.



We will not stand by as 42,000 NYers are deported.



If President Trump rescinds #DACA, we will sue. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 4 September 2017

Телеканал Fox News на прошлой неделе первым сообщил о планах администрации президента США аннулировать программу, которая была введена в действие по инициативе Барака Обамы. DACA распространяется на иностранцев, которые находятся на территории США нелегально и которым было менее 31 года 15 июня 2012 года. Критерии следующие: иностранец должен был быть младше 16 лет на момент въезда в Соединенные Штаты и жить в стране непрерывно с 15 июня 2007 года. Также учитываются такие факторы, как диплом о высшем образовании, продолжение обучения в средней школе, документы, подтверждающие увольнение из рядов вооруженных сил, а также отсутствие судимостей.

По данным телеканала, программа позволила легально избежать депортации приблизительно 800 тыс. иностранцев.