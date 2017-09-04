Губернатор Нью-Йорка пригрозил засудить Трампа за отмену защиты нелегалов от депортации

Сборная Германии разгромила команду Норвегии в матче отбора ЧМ-2018Спорт 5 сентября, 0:02
Российская теннисистка Касаткина проиграла в 1/8 финала US OpenСпорт 4 сентября, 23:49
Макарова и Веснина проиграли в третьем круге US Open в парном разрядеСпорт 4 сентября, 23:34
Сборная Сербии по баскетболу победила команду Турции в матче чемпионата ЕвропыСпорт 4 сентября, 23:01
Епанчинцев: степень серьезности травмы вратаря ХК "Спартак" Беспалова пока неизвестнаСпорт 4 сентября, 22:53
Трамп дал согласие на многомиллиардные поставки оружия СеулуМеждународная панорама 4 сентября, 22:44
Рогозин и вице-премьер Госсовета КНР обсудили сотрудничество в космосеКосмос 4 сентября, 22:38
Жуков: результаты российских баскетболистов на чемпионате Европы удивляютСпорт 4 сентября, 22:14
Глава ОКР Жуков назвал плохой ситуацию с боксом в РоссииСпорт 4 сентября, 22:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо намерен подать в суд на президента США Дональда Трампа, если его администрация действительно отменит программу, которая обеспечивает защиту от депортации определенной категории незаконных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними. Как подчеркнул в понедельник Куомо, такая мера чревата выдворением 42 тыс. жителей Нью-Йорка.
"Мы не будем стоять в стороне и безучастно взирать на депортацию 42 тыс. нью-йоркцев", - отметил губернатор в своем Twitter.
"Подобный шаг президента перевернет вверх дном жизни сотен тысяч молодых людей, только начавших называть Америку своим домом. Если президент Трамп аннулирует DACA [Deferred Action for Childhood Arrivals], мы подадим на него иск в суд", - предупредил Куомо.
New York will not demonize diversity.— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 4 September 2017
We will not stand by as 42,000 NYers are deported.
If President Trump rescinds #DACA, we will sue.
Телеканал Fox News на прошлой неделе первым сообщил о планах администрации президента США аннулировать программу, которая была введена в действие по инициативе Барака Обамы. DACA распространяется на иностранцев, которые находятся на территории США нелегально и которым было менее 31 года 15 июня 2012 года. Критерии следующие: иностранец должен был быть младше 16 лет на момент въезда в Соединенные Штаты и жить в стране непрерывно с 15 июня 2007 года. Также учитываются такие факторы, как диплом о высшем образовании, продолжение обучения в средней школе, документы, подтверждающие увольнение из рядов вооруженных сил, а также отсутствие судимостей.
По данным телеканала, программа позволила легально избежать депортации приблизительно 800 тыс. иностранцев.