Вучич призвал сербов не покидать Косово

Баньска /Автономный край Косово и Метохия/, 20 января. / ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич призвал сербов в Косове не покидать земли, на которых они жили веками. Об этом он заявил во время посещения монастыря Баньска в ходе поездки в Косово.

"Мое послание сербам Косова и Метохии заключается в том, что они должны преодолеть трудности и остаться в своих домах здесь, - сказал он. - Сербское государство помогало и продолжит помогать еще больше в будущем. Мы не можем позволить оставить земли, где мы жили всегда".

Вучич отметил, что центральные власти Сербии оказывают поддержку 170 проектам в 42 церквях и монастырях в Косове. "Мы продолжим помогать нашим соотечественникам остаться в Косове и Метохии, увеличивать их число и сохранять их дома и собственность здесь, - продолжил он. - Я хочу поблагодарить всех сербов в Косове и Метохии за их смелость, упорство и волю беречь свою страну Сербию и свои семьи".

Убийство Оливера Ивановича

Сербия будет обмениваться информацией об убийстве одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича с ведущими расследование органами Косова, однако это не полноценное участие в расследовании, которого добивается Белград. Об этом также заявил Александар Вучич.

"Мы будем обмениваться информацией в этом деле, - сказал он. - Как я слышал, они [представители властей самопровозглашенного Косова] говорят об обмене информацией, хотя мы просили о том, чтобы участвовать в расследовании, а не просто обмениваться информацией".

"Мы дождемся окончательных итогов расследования и посмотрим, приведут ли они нас к исполнителям этого чудовищного преступления, - добавил Вучич. - Если этого не случится, многие вещи встанут на свои места".

Президент Сербии добавил, что намерен обсудить ситуацию вокруг убийства Ивановича с живущими в Косове сербами. "Я приехал, чтобы поговорить с людьми о вопросах безопасности, потому что они обеспокоены недавним убийством Оливера Ивановича. Я хочу обсудить вопросы безопасности и то, как эта безопасность может быть обеспечена".

Визит в Косово

Двухдневный визит Вучича в Косово проходит на фоне убийства в Косовска-Митровице сербского политика Оливера Ивановича. В первой половине дня он посетил монастырь Баньска на севере края, затем отправился в Косовска-Митровицу, где проведет встречу с жителями города. Вучич намерен возложить цветы к месту убийства сербского политика Оливера Драговича.

Вечером Вучич отправиться в окрестности Приштины, где посетит монастырь Грачаницу под Приштиной и поселок Лапле-Село - сербский анклав в центре Косова, где живут 853 серба.

Второй день визита пройдет в закрытом для прессы формате.