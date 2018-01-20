Вице-президент США и лидер Египта обсудили пути укрепления связей и обстановку в регионе

КАИР, 20 января. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс, совершающий региональное турне, покинул в субботу Каир после встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщил новостной портал Youm.

По его данным, Пенс вылетел вечером из столичного международного аэропорта по окончании визита, продлившегося четыре часа. Как отмечает издание, на переговорах с египетским лидером обсуждались "пути укрепления и развития стратегических отношений во всех областях" между двумя странами, а также обстановка на региональной арене. Ас-Сиси, в частности, указал на "важность достижения политического урегулирования кризисов в ряде государств региона, сохранения их территориальной целостности и защиты национальных госинститутов".

Кроме того, на консультациях было уделено внимание безопасности на Ближнем Востоке, помощи США Египту и палестинской проблеме, в первую очередь ситуации вокруг Иерусалима после того, как в конце минувшего года американский президент Дональд Трамп объявил о признании города столицей Израиля и переносе туда посольства Соединенных Штатов, чем вызвал гнев арабов. По этой причине изначально планировавшийся на декабрь визит Пенса в регион был отложен.

Майкл Пенс после переговоров заявил, что Соединенные Штаты готовы принять меры для восстановления мирного диалога между израильтянами и палестинцами. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Вашингтон "готов принять все возможные меры для возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке", указал он. Кроме того, по словам Пенса, в ходе встречи он "заверил ас-Сиси в приверженности США сохранению нынешнего статуса религиозных святынь, находящихся в Иерусалиме".

Вице-президент также отметил "важность сотрудничества Соединенных Штатов и АРЕ в борьбе против террора". Охарактеризовав Египет как "стратегического партнера", он подчеркнул, что Вашингтон "будет оказывать помощь Каиру в противодействии экстремистам".

В Каире Пенс сделал первую остановку в рамках своего турне по региону. Из египетской столицы он вылетел в Амман, откуда затем направится в Израиль.

Ранее радикальное палестинское движение ХАМАС назвало визит вице-президента в регион нежелательным, указав также, что встречи с ним в любом формате "не будут иметь оправдания".