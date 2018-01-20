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СМИ: в осажденном отеле в Кабуле слышны взрывы

Международная панорама
20 января, 22:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Точных данных о погибших и пострадавших нет

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ТАСС, 20 января. Два взрыва прогремели в кабульском Intercontinental Hotel, захваченном боевиками. Об этом сообщил в субботу вечером телеканал TOLO news со ссылкой на очевидцев. По данным телестанции, в здание некоторое время назад вошли силовики.

Точных данных о погибших и пострадавших до сих пор нет. Сообщается, что в результате атаки могли пострадать около 15 человек.

Ранее сообщалось, что не менее четырех террористов-смертников смогли проникнуть внутрь гостиничного комплекса. Прибывшие на место сотрудники силовых структур вступили с нападавшими в перестрелку, которая продолжается до сих пор. Район отеля оцеплен полицией. МВД страны подтвердило захват заложников и гибель нескольких человек.

По информации очевидцев, которую приводит телеканал, преступники проникли внутрь здания через кухню, обстреляв перед этим охранников на входе в гостиничный комплекс, и захватили заложников. Сообщается, что на одном из этажей отеля вспыхнул пожар.

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