Памятник благодарности Красной армии осквернен в польском городе Ольштын

ВАРШАВА, 22 января. /ТАСС/. Польский активист, деятель антикоммунистической оппозиции времен Польской Народной Республики (ПНР) Войчех Козел осквернил памятник благодарности Красной армии в городе Ольштын. Как сообщает в понедельник Польское агентство печати, он повесил на монументе транспарант с надписью "Памятник благодарности за неволю" и рисунком, представляющим образ пристающего к женщине красноармейца. Для того, чтобы повесить этот плакат, он воспользовался подъемником.

По словам представителя ольштынской полиции Рафала Прокопчука, правоохранительные органы получили информацию об осквернении памятника от местных жителей. "Инициатор был выявлен. О случившемся сообщили дежурному. Плакат будет снят с памятника за счет организатора акции", - сказал он.

Это не первый инцидент, виновником которого стал Козел. В августе 2016 года он облил этот же памятник красной краской. По его словам, таким образом он протестует против пропаганды тоталитарного строя. Прокуратура тогда не стала заводить дело, так как краску с мемориала удалось смыть.

Памятник благодарности Красной армии был установлен в центре Ольштына в 1954 году. В начале 1990-х годов его название изменили, и мемориал стал Памятником освобождения Варминьской и Мазурской земель. Тогда же монумент был внесен в реестр охраняемых законом объектов.

21 октября 2017 года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих "дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти. Его эксперты считают, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране. Мемориал в Ольштыне под действие этого закона не подпадает, так как он внесен в реестр памятников истории.