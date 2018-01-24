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Венгрия будет на разных уровнях поднимать вопрос о правах нацменьшинств на Украине

Международная панорама
24 января, 1:47 UTC+3 ТРОМСЁ /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто добавил, что страна полностью открыта для диалога

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ТРОМСЁ /НОРВЕГИЯ/, 24 января. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Будапешт намерен последовательно и на разных уровнях поднимать вопрос о соблюдении прав нацменьшинств на Украине и готов вести консультации с Киевом. Об этом в беседе с ТАСС заявил во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в международной конференции "Арктические рубежи" в норвежском заполярном городе Тромсё.

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"Существует правовой принцип, который гласит, что у меньшинств не могут быть отобраны права, которыми они уже наделены. В этом отношении закон об образовании, принятый украинским парламентом, нарушает не только двусторонние соглашения между Украиной и Венгрией, но и многосторонние соглашения в рамках ЕС, ОБСЕ, Совета Европы и ООН. Мы будем последовательно поднимать этот вопрос на встречах всех этих организаций, - отметил Сийярто. - Мы также готовы проводить консультации с украинским правительством, и, как было указано Венецианской комиссией, лучшее решение в данном случае - изменение соответствующей статьи украинского закона".

Как добавил собеседник агентства, хотя Венгрия полностью открыта для диалога, "мяч сейчас находится на стороне украинцев".

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Ситуация вокруг закона об образовании на Украине
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