Белый дом объявил, что представит проект иммиграционной реформы 29 января

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Проект иммиграционной реформы, в которую будут включены отмена визовой лотереи и альтернатива программе защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними, будет представлен 29 января. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

По итогам встреч и дискуссий президента США Дональда Трампа с законодателями из обеих политических партий, касавшихся иммиграционной реформы, "Белый дом в понедельник [29 января] распространит концепцию законопроекта, представляющую собой компромисс, который могут поддержать обе партии". "Мы призовем Сенат вынести его [этот документ] на голосование", - сказала она.

"Эта концепция будет включать в себя четыре оговоренных основополагающих элемента: обеспечение безопасности на границах и устранение лазеек [в иммиграционном законодательстве], прекращение цепной миграции (переезда членов семьи мигранта в страну, где он работает - прим. ТАСС), отмену визовой лотереи и перманентное решение по DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, программа защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними - прим. ТАСС)", - пояснила Сандерс.

Она отказалась пояснить по просьбе репортера, как администрация предлагает урегулировать вопрос с DACA. Речь идет о программе, введенной еще при Бараке Обаме, которую министр юстиции США Джефф Сешнс в сентябре прошлого года назвал обходом положений иммиграционного законодательства и сообщил, что процесс аннулирования DACA займет полгода. Конгрессу было предложено за это время выработать ей альтернативу, в данный момент работа над новым законопроектом об иммиграционной реформе продолжается.

Вопрос выработки альтернативы DACA является на сегодняшний день самым существенным поводом для разногласий между демократами и республиканцами в Конгрессе США. Наибольшую напряженность они обрели на прошлой неделе, когда демократы отказались утверждать резолюцию о продолжении временного финансирования федерального правительства до решения этой проблемы, в результате чего правительство на 69 часов приостановило работу. В конечном итоге документ о предоставлении финсредств госучреждениям (до 8 февраля) был принят, однако при заверении республиканцев в том, что ситуация с DACA решится в ближайшие три недели.