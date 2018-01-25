Волкер обсудил с лидерами "Оппозиционного блока" пути мирного урегулирования в Донбассе

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Представители "Оппозиционного блока" обсудили со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером пути мирного урегулирования ситуации в Донбассе и представили ему свои предложения по этому поводу. Об этом сообщил в четверг лидер фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Юрий Бойко.

"Мы получили от него [Волкера] позитивный сигнал по поводу наших предложений по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. По крайней мере, спецпредставитель Госдепартамента выразил заинтересованность нашими предложениями", - сказал Бойко в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, мирный план "Оппозиционного блока" предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса на три года и закона об амнистии. "Необходимо ввести также миротворческую миссию, провести выборы и установить контроль на украинско-российской границе", - добавил Бойко.

Лидер оппозиции считает, что "выполнение этого плана вполне реальное". "Поэтому, считаю, Волкер с нами и встретился потому, что видит в нашей фракции ту силу, которая хочет разрешить конфликт дипломатическим путем", - отметил лидер "Оппозиционного блока".

Кроме того, он выразил мнение, что посредническая миссия спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова сейчас является главной в урегулировании конфликта в Донбассе. "У нас есть большая надежда на посредническую миссию Волкера и Суркова. На сегодня она играет чрезвычайно важную роль в урегулировании конфликта на Востоке Украины", - сказал Бойко.

Он также сообщил, что во время встречи с Волкером оппозиционеры подвергли критике принятый Радой закон о реинтеграции Донбасса. "Его принятие дало отрицательный сигнал для населения, проживающего на неподконтрольной Киеву территории Донбасса", - считает Бойко.