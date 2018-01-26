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Земан допустил, что Бабиш не виновен в мошенничестве

Международная панорама
26 января, 2:47 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 26, января. /ТАСС

Полиция несколько месяцев назад обвинила премьер-министра в махинациях с присвоением одной из принадлежащих ему фирм дотаций из фондов Евросоюза

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Президент Чехии Милош Земан

Президент Чехии Милош Земан

© EPA-EFE/PATRICK SEEGER

ПРАГА, 26 января. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан считает возможным, что обвинение премьер-министра республики Андрея Бабиша в мошенничестве, из-за которого парламент отказал в доверии его кабинету министров и снял с политика депутатскую неприкосновенность, было искусственно создано его политическими противниками. Об этом он заявил в ходе дебатов со своим соперником по второму туру президентских выборов, экс-главой национальной Академии наук Иржи Драгошем. В четверг вечером в прямом эфире дебаты транслировало Чешское телевидение.

"У меня нет оснований полагать, что [долларовый] миллиардер Бабиш смошенничал из-за 50 млн [крон] (примерно $2,4 млн - прим. ТАСС). Думаю, что он не мошенничал", - сказал Земан.

Полиция несколько месяцев назад обвинила Бабиша, являющегося также председателем победившего на октябрьских парламентских выборах в Чехии политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), в махинациях с присвоением одной из принадлежащих ему фирм дотаций из фондов Евросоюза. Премьер, голосовавший в парламенте за снятие с себя депутатской неприкосновенности, намерен доказать невиновность в суде.

Также Земан вновь подтвердил, что намерен вторично назначить Бабиша премьером, "потому что грозит опасность, что, если [в президентских выборах] победит Иржи Драгош, он не даст победителю [парламентских] выборов сформировать правительство". Отвечая на вопрос ведущей дебатов, воспользуется ли он правом главы государства остановить уголовное преследование премьера, Земан ответил: "Ни в коем случае". "Он [Бабиш] сам должен очиститься [в суде]", - подчеркнул хозяин Пражского града.

Кроме того, Земан указал на политическую некомпетентность своего соперника в борьбе за президентское кресло. Драгош, подчеркнул он, "ничего <...> не понимает в политике".

Драгош, в свою очередь, назвал Земана "представителем старой политической эры, который уже ничего не может предложить [чехам]". Оба кандидата в президенты заявили о прозрачности финансирования своих предвыборных кампаний и призвали избирателей к активности во втором туре выборов, который пройдет в республике в пятницу и субботу.

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Персоны
Драгош, Иржи Земан, Милош Бабиш, Андрей
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