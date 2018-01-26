Politico: реформа в США откроет возможность для получения гражданства 1,8 млн мигрантов

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Иммиграционная реформа, концепцию которой Белый дом представит 29 января, откроет возможность для получения гражданства 1,8 млн незарегистрированных переселенцев, которые попали в США детьми. Об этом сообщила в четверг газета Politico, получившая доступ к содержанию обсуждения инициативы представителями Белого дома и помощниками законодателей-республиканцев.

Взамен такой уступки демократам вашингтонская администрация требует существенно ограничить иммиграцию и выделить $25 млрд на создание целевого фонда по финансированию мер, направленных на обеспечение охраны границ, в том числе на строительство стены. Представитель правительства назвал новое предложение "компромиссной позицией, которая, как считается, <...> получит 60 голосов (будет одобрена - прим. ТАСС) в Сенате" Конгресса. Однако пока не известно, как к ней отнесутся члены Палаты представителей.

Концепция Белого дома также предусматривает прекращение цепной миграции (переезд членов семьи мигранта в страну, где он работает) и отмену визовой лотереи. Согласно документу, американцы теперь смогут обращаться к властям с просьбой о предоставлении визы только для супругов и несовершеннолетних детей; родители, братья и сестры из этой категории исключаются. Предложение также позволит властям ускорить депортацию нелегальных иммигрантов из стран, которые не граничат с Соединенными Штатами.

Ожидается, что Сенат проголосует за инициативу уже 6 февраля. Как отмечают местные обозреватели, документ позволит добиться значительного прорыва на переговорах по реформе, которая должна заменить программу защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA).

В среду президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что на сооружение стены на границе с Мексикой Конгрессу необходимо выделить финансирование в размере $25 млрд, еще $5 млрд - "на другие меры безопасности". Взамен он пообещал демократам рассмотреть возможность предоставления детям нелегальных мигрантов в течение 10-12 лет гражданства США в случае отсутствия судимости.