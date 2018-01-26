Трамп заявил об освобождении в Сирии и Ираке почти 100% контролировавшихся ИГ территорий

ДАВОС, 26 января. /ТАСС/. Почти 100% территорий в Сирии и Ираке освобождено от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), добавив, что Вашингтон будет добиваться того, чтобы Афганистан больше никогда не стал пристанищем для террористов.

"Коалиция по борьбе с ИГ вернула под контроль почти 100% территорий, ранее удерживаемых этими убийцами в Ираке и Сирии. Впереди еще много сражений и работы, кроме того, необходимо закрепить наши достижения", - сказал он.

"Мы намериваемся сделать так, чтобы Афганистан больше никогда не стал пристанищем для террористов, которые хотят совершать массовые убийства нашего мирного населения", - добавил Трамп. "Когда речь идет о терроризме, мы сделаем все, что потребуется, чтобы защитить нашу страну, мы будем защищать наших граждан и границы", - заверил глава государства.

Американский лидер при этом поблагодарил страны, которые присоединились к США в этой кампании. "Вы не просто обеспечиваете безопасность своих собственных граждан, но также спасаете жизни и вновь вселяете надежду в миллионы и миллионы человек", - продолжил Трамп.

6 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии, а 11 декабря поручил начать вывод российской группировки войск из Сирии. 22 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту, что приказ о выводе группировки российских войск из Сирии выполнен. В Сирии останутся три батальона военной полиции, Центр примирения сторон и базы в Хмеймиме и Тартусе.

1 августа президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию по Южной Азии, которая предусматривает силовой сценарий решения афганской проблемы. Отныне Вашингтон не будет сообщать о численности своего воинского контингента в этой стране и оглашать планы начала или окончания военных операций, а американские ВС будут сконцентрированы там на борьбе с терроризмом. По данным американских СМИ, Трамп принял решение дополнительно направить в Афганистан 4 тыс. военнослужащих.