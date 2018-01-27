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Сирийский оппозиционер заявил, что план "группы пяти" направлен на подрыв конгресса в Сочи

Международная панорама
27 января, 1:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Муханнад Длейкан также указал на то, что составленный США план противоречит резолюции 2254 Совбеза ООН и затруднит женевский процесс переговоров

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ТАСС, 27 января. Сирийская оппозиция недовольна планом "группы пяти" (США, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия, Иордания), распространенным в Вене в качестве политической альтернативы урегулирования в Сирии. Об этом заявил в пятницу телеканалу Al Mayadeen представитель "московской платформы" оппозиции Муханнад Длейкан. По его мнению, выбранный для выдвижения этого проекта момент свидетельствует о том, что его составители "преследовали цель сорвать проведение Конгресса по национальному диалогу в Сочи", который запланирован на 29-30 января.

Длейкан утверждает, что значительная часть Сирийского комитета по переговорам (СКП) отвергла этот документ, подготовленный США совместно с Великобританией, Францией, Саудовской Аравией и Иорданией. "Составители плана, по сути, вмешиваются во внутренние дела сирийцев, принимая за них решение о будущем устройстве республики, конституционных реформах и полномочиях президента, - заявил оппозиционер. - Это выглядит как установление американского мандата над Сирией".

Смотрите также

Международные усилия по урегулированию конфликта в Сирии. Досье

Как считает Длейкан, "план пяти" противоречит резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и только затруднит женевский процесс переговоров".

Пять стран на встрече в Вашингтоне 12 января подготовили неофициальный документ по урегулированию в Сирии. Его текст не публиковался, однако телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свои источники сообщил в пятницу, что речь в нем идет, в частности, о превращении Сирии в парламентско-президентскую республику, децентрализации страны и проведении процессов реформирования и послевоенного переустройства под внешним контролем. По информации Al Mayadeen, план был представлен спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре. В случае принятия этого проекта Запад и его региональные союзники готовы участвовать в послевоенной реконструкции Сирии.

Документ предусматривает передачу президентом Сирии части своих полномочий главе правительства, назначение парламентом премьер-министра и членов кабинета, широкую децентрализацию власти, превращающую Сирию фактически в федеративное государство. Как отмечает Al Mayadeen, в плане не говорится о создании переходного органа власти в Сирии и не упоминается о необходимости ухода президента Башара Асада со своего поста, на чем ранее настаивал Запад и ряд региональных стран, вовлеченных в сирийский конфликт.

О созыве 29-30 января Конгресса сирийского национального диалога в Сочи было объявлено на прошедшем в Астане в декабре совещании государств - гарантов режима прекращения огня в Сирии (РФ, Иран и Турция). На форуме пойдет речь о выработке новой сирийской конституции и на ее основе проведении выборов под эгидой ООН. Ожидается, что в нем примут участие около 1,5 тыс. делегатов, представляющих различные политические силы Сирии.

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Темы
Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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Асад, Башар Хафез Де Мистура, Стаффан
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