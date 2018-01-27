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Турция ждет шагов от США после заявления помощника Трампа о поставках вооружений курдам

Международная панорама
27 января, 14:41 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 27, января. /ТАСС

Ранее Герберт Макмастер заявил, что Соединенные Штаты больше не будут поставлять вооружения сирийским курдам

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АНКАРА, 27 января. /ТАСС/. Турция ожидает конкретных действий от США после заявления помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера о том, что Вашингтон больше не будет поставлять вооружения сирийским курдам. Об этом, как сообщила газета Milliyet, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Заявление Макмастера подтвердило слова [президента США Дональда] Трампа. После этого мы ждем определенных шагов", - сказал он.

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В ночь с пятницы на субботу состоялся телефонный разговор Макмастера с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. По данным Anadolu Ajansı, американская сторона заверила Анкару в прекращении поставок оружия курдам из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС). Калын также подчеркнул важность учета обеспокоенности Турции по вопросам угроз национальной безопасности. В ходе беседы была отмечена необходимость координации действий с целью предотвращения распространения недостоверной информации.

Турция всерьез обеспокоена поддержкой Соединенными Штатами сирийских курдов. Анкара не раз заявляла, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружения отрядам СНС. Она ассоциирует эти формирования с РПК, которую причисляет к разряду террористических организаций, и утверждает, что полученное ими американское оружие может быть направлено против Турции.

В ноябре прошлого года глава МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент США Дональд Трамп пообещал турецкому коллеге Тайипу Эрдогану во время беседы по телефону полностью прекратить переброску оружия курдским отрядам в Сирии. Белому дому после этого пришлось пояснять, что данный вопрос действительно обсуждался, но глава американской администрации не брал на себя никаких обязательств по сворачиванию военной поддержки "Сил демократической Сирии". По информации Пентагона, снабжение курдских отрядов оружием по-прежнему продолжается.

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Персоны
Трамп, Дональд Макмастер, Герберт Эрдоган, Реджеп Тайип
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