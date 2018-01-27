В Австрии заявили о причастности иностранных спецслужб к прослушке вице-канцлера

ВЕНА, 27 января. /ТАСС/. Иностранные разведывательные службы могут быть причастны к прослушке рабочего кабинета вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штраха в венском дворце Дитрихштайн. Об этом заявил в субботу бывший австрийский канцлер и председатель Социал-демократической партии Австрии Кристиан Керн.

"Нельзя допускать, чтобы австрийское правительство кто- то прослушивал. В данной ситуации я могу себе представить, что в этот случай скорее вовлечены иностранные спецслужбы", - рассказал Керн газете Kronen Zeitung. По его словам, "федеральное правительство должно незамедлительно начать расследование этого инцидента".

"Мы должны знать, кто в действительности стоит за этим. Попытки прослушки австрийского правительства - это не обычное преступление. Нам надо этому противодействовать", - призвал глава австрийских социал-демократов. Керн также отметил, что во время нахождения во главе правительства с 2016 по 2017 год специалисты военной разведки регулярно проводили проверки его администрации и рабочего кабинета на предмет замаскированных электронных прослушивающих устройств.

Электронные жучки в Австрии

Министерство обороны Австрии сообщило 26 января, что специалисты военной контрразведки обнаружили несколько замаскированных подслушивающих устройств в администрации вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Два электронных жучка были спрятаны в его рабочем кабинете во дворце Дитрихштайн в центре Вены. Военные эксперты были задействованы для проведения специальных мероприятий в кабинете по просьбе их коллег из министерства внутренних дел.

Штрахе разместился со своим аппаратом чиновников во дворце Дитрихштайн после приведения к присяге в конце 2017 года нового правительства Австрии из консервативной Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы. Ранее в этих помещениях размещался офис министра при ведомстве федерального канцлера Томаса Дрозды, поэтому следователи считают, что прослушивающие устройства могли быть установлены во дворце третьими лицами еще при прежнем правительстве социал-демократов и консерваторов.

В МВД также отметили, что после обнаружения электронных жучков был зафиксирован взлом кабинета вице-канцлера, когда неизвестный смог проникнуть в администрацию, а затем беспрепятственно покинуть ее. По факту незаконного проникновения в правительственные помещения прокуратура Вены возбудила уголовное дело, и расследование передано в венское управление федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом. Представитель МВД подчеркнула, что в настоящее время у спецслужб нет конкретных подозрений, кто может стоять за прослушкой и взломом кабинета вице-канцлера. Следователи выясняют, какие из документов могли быть украдены и как велась прослушка второго лица в австрийском правительстве.

Подобный скандал разгорелся в 2013 году в Германии, когда германские спецслужбы подозревали, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США прослушивало мобильный телефон канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Позднее стало известно, что АНБ в течение многих лет следило за тысячами целей в Европе с помощью не ведавшей об этом германской разведки.