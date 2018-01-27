Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AP: Трамп заявил, что с глубоким уважением относится к народам Африки

Международная панорама
27 января, 19:34 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, января. /ТАСС

Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон нацелен на развитие партнерства с африканскими государствами, призванного обеспечить "законную эмиграцию"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что с "глубоким уважением" относится к народам Африки и намерен направить в марте на континент госсекретаря Рекса Тиллерсона "с продолжительным визитом". Об этом сообщило в субботу информационное агентство Associated Press (AP), в распоряжении которого оказалось письмо за подписью главы Белого дома, адресованное африканским лидерам, которые соберутся 28-29 января в Аддис-Абебе (Эфиопия) на саммит Африканского союза (АС).

Смотрите также

CNN: Трамп назвал "грязными дырами" страны, откуда в США прибывают некоторые иммигранты

Трамп отрицает, что произносил приписанную ему фразу, критикуя иммиграционную систему США

СМИ: африканские делегаты в Давосе собираются бойкотировать выступление Трампа

В письме, подлинность которого AP подтвердили два представителя администрации США, подчеркивается, что Трамп "с глубоким уважением относится" к африканским странам и что его приверженность укреплению связей с ними "тверда". В послании также говорится, что американские солдаты "сражаются бок о бок" с военнослужащими стран Африки против экстремистов, что США нацелены на установление "справедливых и взаимовыгодных торговых отношений" с африканскими государствами и на развитие партнерства, призванного обеспечить "законную эмиграцию" из этих стран в США.

Американские дипломаты в течение последних двух недель всячески пытались сгладить ущерб, нанесенный отношениям США с Африкой оскорбительными высказываниями, допущенными Трампом в адрес слаборазвитых стран. Он якобы назвал их "грязными дырами" на встрече 11 января в Белом доме с членами Конгресса США, посвященной вопросам иммиграционной реформы.

Члены АС и другие страны немедленно потребовали разъяснений. Как отметила 12 января Эбба Калондо, официальный представитель председателя Комиссии АС Мусы Факи Махамата, слова Трампа являются "оскорбительными и для выходцев из Африки, находящихся в США, и для африканских граждан". Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подвергло резкой критике Трампа за такие слова.

Главе администрации США пришлось оправдываться. Он заявил, что не произносил приписанное ему грубое выражение, хотя и высказывался очень жестко в отношении иммиграции из развивающихся стран.

АС объединяет 55 государств континента. Штаб-квартира организации находится в Аддис-Абебе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
Страны
США Эфиопия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биатлонистки Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер поддержали не допущенную до ОИ Юрлову-Перхт
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
4
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
5
США представили план о миссии ООН в Донбассе в увязке с политическими пунктами "Минска"
6
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
7
Санкции США в отношении России. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама