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Франция осуждает теракт в Кабуле и поддерживает Афганистан в борьбе с терроризмом

Международная панорама
27 января, 23:30 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 27, января. /ТАСС

Ранее мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что в знак траура во французской столице на час будут погашены огни Эйфелевой башни

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ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил совершенный в субботу теракт в Кабуле и заверил, что его страна поддерживает Афганистан в борьбе с террором. Об этом глава республики написал на своей официальной странице в Twitter.

"Я решительно осуждаю гнусный теракт в Кабуле. Обращаю свои мысли, полные скорби, к народу Афганистана, который слишком сильно пострадал от терроризма. Франция поддерживает его [народ]", - написал французский президент.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что в знак траура по жертвам теракта в Кабуле в ночь на воскресенье во французской столице на час будут погашены огни Эйфелевой башни. Подсветка будет отключена ровно в полночь. Как подчеркнула градоначальница, этим символическим жестом Париж намерен высказать солидарность с жителями Афганистана.

В субботу вблизи правительственного квартала в столице Афганистана прогремел взрыв. По данным телеканала Tolo News, террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи. В результате взрыва, по последним данным, погибли 95 человек, еще 163 получили ранения. Ответственность взяло на себя движение "Талибан".

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