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CNN: боты в Twitter размещали посты Трампа в 10 раз больше, чем послания Клинтон

Международная панорама
28 января, 1:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, января. /ТАСС

Всего боты разместили около 2,1 млн твитов с 1 сентября по 15 ноября 2016 года, что составляет 1% от всех постов, посвященных выборам за этот период

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НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Владельцы ложных автоматизированных аккаунтов (ботов) в сервисе микроблогов Twitter во время избирательной кампании в США в 2016 году ретвитнули в 10 раз раз больше посланий Дональда Трампа, чем его соперницы - кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Эти данные изложены в письменном ответе компании Twitter на вопросы членов юридического комитета Сената Конгресса, сообщила в субботу телекомпания CNN.

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Согласно ее публикации, порядка 50 тыс. ботов, предположительно, имевших отношение к России, направили 2,1 млн твитов, касавшихся выборов в США, в период с 1 сентября 2016 года по 15 ноября того же года. Из этих посланий около 500 тыс. пришлось на ретвиты постов тогда еще кандидата в президенты от Республиканской партии Трампа. Число ретвитов посланий Клинтон в эти же сроки было в десять раз меньше.

Twitter настойчиво заверяет, что данные боты "представляли собой "крайне незначительную долю общей активности" на платформе соцсети. Указанные выше цифра 2,1 млн твитов представляет собой всего 1% всех постов, размещенных пользователями по поводу американских выборов в 2016 году.

Американские СМИ и законодатели в последние месяцы не раз выступали с утверждениями о том, что Россия якобы размещала в американских социальных сетях политическую рекламу, чтобы посеять раздоры в обществе и повлиять на исход выборов 2016 года в США. В ноябре 2017 года представители Twitter, Google и Facebook выступали в связи с этим на слушаниях в Конгрессе США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее комментировавший утверждения на эту тему, заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальных сетях и не знает, кто стоит за такими заказами.

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